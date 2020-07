Alza de insumos, pandemia e inseguridad que afectar a los taxistas: Antonio Lanuza

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Antonio Peña Medrano, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados local (CANIRAC), denunció hostigamiento a los restauranteros de parte de autoridades sanitarias y de protección civil municipal, luego de reabrir con las medidas sanitarias establecidas, durante cada visita de supervisión agregan más requisitos que se pueden cumplir pero requieren tiempo y recursos, además de permitir una competencia desleal con negocios no establecidos de alimentos que a simple vista no cumplen con ninguno de los requerimientos para evitar el Covid19.

El líder restaurantero señaló que desde el pasado primero de junio y con la “nueva normalidad” comenzaron a reabrir algunos comercios de este giro, siempre acatando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud estatal, federal e incluso las ordenadas por la CANIRAC nacional, sin embargo con el paso de los días y a través de las supervisiones de protección civil municipal y de instancias de salud, se les están exigiendo otras medidas que son casi imposibles de realizar de manera inmediata.

“Abrimos un 70 % de los restaurantes, todos con las medidas sanitarias que nos exigieron, termómetros, caretas, guantes, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, cubre bocas, un rol de limpieza, distancia entre las mesas, todo perfectamente desinfectado y hasta quienes pudieron contrataron personal para encargarse solamente a ese tema, sin embargo ahora nos están exigiendo más cosas”.

Mencionó que reciben supervisión casi a diario y si no es una cuestión es otra, por ejemplo les solicitan un locker para cada empleado, la colocación de acrílicos en cada separación de mesa, más tapetes sanitizantes y en algunos casos modificaciones a los locales para apartar el área de comida para llevar: “son cosas que podemos cumplir pero no de un día para otro, pero hoy lo requieren y al día siguiente regresan a ver si se hizo, nosotros pedimos un poco de tiempo, es como si estuvieran buscando un punto mal para cerrarnos”.

Por otro lado lamentó que se permita una competencia desleal con comercios de alimentos no establecidos que en su mayoría no cumple con las medidas sanitarias: “nos podemos dar un recorrido las principales avenidas y las inmediaciones del mercado municipal, muchos de ellos no utilizan el cubre bocas y qué decir de la sana distancia, no tenemos nada en contra de ellos pero entonces no se está supervisando parejo”.

De continuar con esta situación algunos empresarios del ramo estarían pensando en cerrar nuevamente sus negocios, lo que representa la pérdida de empleo de cientos de personas.

Cierra restaurantes tras más de 50 años de servicio

A través de redes sociales los propietarios del “Restaurant Plaza”, ubicado arriba de los portales del jardín principal, un lugar de referencia en salamanca y tras más de 50 años de servicios, anunciaron su cierre debido a la situación económica derivada de la pandemia del Covid19.

“Nosotros como quizá muchos de ustedes en sus distintas fuentes de ingreso, nos hemos visto en la necesidad de cerrar nuestras puertas y dejar de ofrecer nuestro servicios, pues es claro que la población en general está sumamente afectada en el aspecto económico, hace unas semanas nos dimos oportunidad de reabrir con las mejores expectativas, tristemente la realidad fue otra”

Solicitaron la comprensión de los comensales y en espera de que mejore la situación para considerar reabrir nuevamente.

G.R