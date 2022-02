Si algunos creían que lo más difícil de la crisis económica que vive el país había quedado atrás, el inicio de este 2022 provoca que se vuelva a la realidad.

Tras la caída del PIB por dos trimestres consecutivos México enfrenta un proceso de estanflación, máxime que el alza de precios se encuentra a niveles de hace 20 años.

No obstante que en 2021 el PIB creció 5.0%, sólo fue el resultado de un efecto rebote, tras de que en 2020 el PIB se desplomó 8.4%.

Claramente el tamaño del pastel que significa el PIB no se ha recuperado, y en este 2022 tampoco se logrará, puesto que la economía avanzará por abajo del 2%.

El trimestre en curso tampoco caminara aprisa dado que el consumo está apagado, lo mismo que la inversión a niveles de hace 15 años. Por si fuera poco el pernicioso proceso inflacionario se arraigará todo el año. Ayer el INEGI de Graciela Márquez informó que la inflación en enero subió 7.07%, por encima de las expectativas.

El equipo económico de Banco Base a cargo de Gabriela Siller ya corrigió su pronóstico de inflación para 2022 de 4.22% a 4.35% y otras firmas de prospectiva seguro harán lo propio.

Y es que la inflación subyacente, que mide los productos no volátiles, se elevó en enero 7.86% a tasa anual, con lo que ya se ligan más de un año de alzas consecutivas.

Tan sólo alimentos subió 8.76% en lo que es la canasta básica que mide el INPC. Para otros segmentos como la clase media se cree que el alza es de un 25%. Obvio esto robará espacios a la compra de servicios y achatará más el consumo.

La inflación no subyacente no se quedó atrás y aumentó en enero 9.68%: las frutas y verduras se encarecieron 18.4%, gasolina, gas y electricidad 6.75%, tarifas del gobierno 2.74% y colegiaturas 2.7%.

De ahí que a Banxico de Victoria Rodríguez no le quedará otra hoy por la tarde que subir las tasas en 50 puntos base. No será el único movimiento y esa variable terminará el año entre 7% y 7.25%. Para 2023 deberá seguir dicha tendencia, ya que la FED de Jerome Powell hará lo propio. Los réditos llegarán a 8.25%. De no hacerlo la fuga de capitales se acrecentará.

Obvio en este escenario también el tipo de cambio se presionará por encima de los 22 pesos por dólar y hasta 23, y más si se insiste en otros cambios como la reforma energética, en detrimento de la confianza.

Así que vivimos tiempos difíciles.

SACUDE AMLO A ESPAÑA SEGUNDO GENERADOR DE IED

Y si de aseveraciones comprometidas hablamos. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hacer un respiro en la relación con España. Nuevamente reiteró los excesos de firmas como Iberdrola, OHL y Repsol. El golpe atenta contra la nación que constituye un 11% de la IED, variable que de por sí en 2021 se sitúa a un 5% de distancia frente al nivel precrisis y este año se achatará más por la falta de claridad en energía, minería, construcción y manufacturas.

CARLOS URDIALES ASUMIRA TIMÓN DE W RADIO

El 16 de febrero Rediópolis estrenará nueva cabeza en W Radio, una de sus estrellas. Luego de varios años en Radio Fórmula se sumará Carlos Urdiales. Relevará a Ricardo Muñoz quien se separó hace 4 meses.

BANORTE VOCERO Y ANÁLISIS ECONÓMICO TRASNOCHADO

Y cuando la complicada coyuntura hace más indispensable el mejor análisis posible, resulta que Banorte que lleva Marcos Ramírez ya se convirtió en otro portavoz oficial. Ahora la labor de su líder de estudios económicos Alejandro Padilla es hacer entrevistas a funcionarios gubernamentales. Obvio no hay rigor. Ayer el subsecretario de la SHCP Gabriel Yorio se regodeó. Triste ejercicio.