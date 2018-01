Alza en combustibles impacta en alimentos

La escalada de precios se ha resentido ya desde el fin de año

El Universal

CDMX.- Productores agropecuarios advirtieron de una escalada de precios debido al alza en el costo de combustibles, limón, huevo y pollo.

Datos del Semáforo Agroalimentario del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), indican que hasta la semana pasada el limón registró un precio de 23.99 pesos en la CDMX; la harina de trigo en 13.45 pesos y el bolillo a 1.52 pesos. El huevo blanco y rojo incrementaron 3.2% y 6.3%, se ubicaron en 32 y 34 pesos el kilo.

La carne de pollo se reportó con un aumento de 5.7% de pollo entero al mayoreo, con lo que se cotizó en 36.39 pesos, la pechuga tuvo un alza de 3.1% y se ofertó en 67.63 pesos el kilo, y la pierna y muslo incrementó 7.4% y se vendió en 45.25 pesos el kilo.

Juan Carlos Anaya, director del GCMA, explicó que ello se debe al aumento en los combustibles y a la oferta y la demanda. Pidió a las autoridades estar “atentas” a este fenómeno, puesto que hay productos en los que no se justifica el alza para el consumidor.

“Aunque los combustibles son una parte importante en lo que se refiere a productos agropecuarios, hay otros factores que influyen para establecer su precio, como la tortilla, en la que no debería subir, porque el precio del maíz se ha mantenido estable en 3 mil 450 pesos la tonelada”, dijo.

Indicó que desde la última semana de 2017 se observaron incrementos de 2.5% en los costos en las hortalizas y las legumbres; el limón subió 8.5%; la harina de trigo, 7%; la carne de pollo, 1.3%, y el huevo 3%, por lo que se prevé que continúe esa tendencia.

Rubén Vázquez de la Rosa, presidente del Frente Nacional de Granos Básicos, dijo que el diésel es indispensable para la actividad agropecuaria porque moviliza los tractores para sembrar y transportar productos. Estimó que con el alza de los combustibles los costos de producción de granos como el maíz, frijol, arroz, y trigo van a subir entre 15% y 20%.

“Los productores no tenemos la culpa de que esté aumentando el precio de la tortilla, el maíz, lo fija la Bolsa de Chicago. Aunque a nosotros nos salga más caro producir por los aumentos en las materias primas, no decidimos el precio ni del maíz ni de la tortilla, ese lo fija los tortilleros”.

Alza en tortillas, SIN capricho: Profeco

Ayer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que no va a permitir aumentos injustificados de la tortilla, especulación o alzas para obtener utilidades “impúdicas” o poco razonables, por lo que se asegurará de que las alzas no obedezcan a caprichos del productor, dijo el titular Rogelio Cerda.

“El precio del alimento es liberado, y tiene distintos valores según la entidad, pero los incrementos deben tener una explicación, no puede ser a capricho del productor”.

Culpan al PRI y a Meade

Grupos parlamentarios de oposición señalaron que los incrementos en los precios de productos de la canasta básica o en la gasolina son un reflejo de la mala política económica que implementó el ahora precandidato priista, José Antonio Meade, como secretario de Hacienda. Coincidieron en que Hacienda no puede decir que no hay incrementos cuando se perciben en la disminución de captación de productos de los mexicanos. La senadora Rocío Nahle, de Morena, indicó que los incrementos hablan de la falta de claridad del gobierno federal respecto a su política económica, pues cada año “recetan” al pueblo aumentos, razón por la cual su grupo siempre ha votado contra la Ley de Ingresos. Agregó que el PRI y sus aliados no quisieron votar para reducir el IEPS a las gasolinas y como resultado hay un nuevo ‘gasolinazo’, sumado a una inflación “tremenda”. “De esto nos tiene que contestar José Antonio Meade, porque él fue quien realizó la Ley de Ingresos”, dijo.