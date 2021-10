AÚN HAY MÁS. No solo en seguridad el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene que dar la cara por las insuficiencias, errores y proyectos errados del pasado. Ayer, el secretario de Turismo del estado, Juan José Álvarez Brunel, tuvo que reconocer que los siete paradores turísticos que se construyeron en la entidad en la pasada administración no han sido exitosos ni han funcionado como se esperaba.

INEVITABLE. Tras la publicación del reportaje de Correo en el que dio cuenta del abandono, unos más otros menos que sufren estos proyectos, al titular de Turismo no le quedó más remedio que admitir no solo que han sido poco rentables sino que reanimarlo y hacerlos exitosos no será nada sencillo.

EN POCAS PALABRAS. De los siete paradores que iniciaron operaciones entre 2015 y 2017, los de Dolores Hidalgo, Yuriria y Pénjamo están a cargo de los respectivos gobiernos municipales y recibieron entre 100 mil y 150 mil pesos anuales para mantenimiento “sin dato” en el apartado de número de visitantes. Esto último es solo una forma de aceptar que no hay registro de turistas.

LA SALIDA. De los tres, según Álvarez Brunel, el que funcionaba con éxito era el de Yuriria pero tras la pandemia también se vino abajo y ahora se analiza con las nuevas administraciones si los retoman o se entregan a un tercero para su manejo. Los otros cuatro que son administrados directamente por el gobierno estatal, disponen de 1 millón de pesos de presupuesto para mantenimiento.

POQUITOS. El de Sangre de Cristo, ubicado junto al Cubilete, es el que ha recibido más visitantes con 18 mil 665 en los primeros ocho meses del año mientras que los otros dos incluido el Museo del Vino en Dolores Hidalgo, entre 3 mil y 5 mil 500.

COMO PUDO. Álvarez Brunel intentó defenderse con el nivel que ha alcanzado el de Sangre de Cristo al decir que el número de visitantes no era despreciable pero la diputada de MC, Dessiré Ángel lamentó el descuido que ha tenido y hasta lo calificó como un elefante blanco.

EN EL AIRE. Lo cierto es que el secretario de Turismo no se vio muy convencido en su exposición de que pueda funcionar la fórmula de relanzamiento de los paradores. En el caso de los municipales no se sabe aún si serán retomados por los nuevos gobiernos o entregados a un tercero, habrá que ver en qué condiciones.

ADIÓS AL GLAMOUR. Una pequeña muestra de que no todo será glamour en ese rubro del turismo cuya comisión es presidida por Aldo Márquez. Ya no está Fernando Olivera con la especialidad de la casa que era inflar cifras y vender espejitos. Entre los efectos de la pandemia y la realidad de algunos proyectos, diputados y funcionarios azules, tendrán que aguantar candela.

LA DEL ESTRIBO…

Confirmado lo que le adelantaba desde el pasado jueves. Brenda Canchola Elizarrarás, asistente de la secretaria ejecutiva del consejo del IEEG, Indira Rodríguez será la nueva presidente de este organismo según confirmó ayer el pleno del INE. Esta tarde, Canchola rendirá protesta en el IEEG para dar forma a una histórica integración de cinco mujeres y dos hombres en el consejo guanajuatense que por primera vez será presidido por una de ellas.

Una integración que seguramente, pocos organismos locales podrán presumir. Pero no solo eso sino porque la nueva titular del IEEG obtuvo buenas calificaciones en las pruebas técnicas y no tuvo cuestionamientos como se dieron en otros estados por cercanías presuntas con algún partido o antecedentes que ponían en tela de duda su neutralidad.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN: NO SOLO LA 4T EMBISTE A AGRUPACIONES CIVILES

No hay precedente del tamaño de la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las agrupaciones civiles. El jefe del ejecutivo federal ha aprovechado los excesos que han cometido algunas de esas asociaciones y el favoritismo de gobiernos anteriores para orquestar una campaña en la que ha sido respaldado por su base incondicional.

Pero al mismo tiempo ha terminado por dañar a agrupaciones civiles que sí cumplen con su función.

Pero ojo, si bien es el ejemplo más acabado y concreto de autoritarismo tampoco es el único porque en Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ya se ha lanzado contra las agrupaciones civiles que lo cuestionan. Recordemos por ejemplo que dijo del Observatorio Ciudadano de León en febrero de 2020.

“Yo del observatorio tengo muchas dudas de la calidad de la información que generan, yo no me voy a presentar con el observatorio de León, lo digo claro y fuerte, si gustan les mando a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que los atienda, pero ya tengo muchas mesas de seguridad con las que me estoy reuniendo y con las que hemos estado avanzando.

“Pareciera que ahí lo que les interesa es el show político, al cual no me voy a prestar. De entrada se los digo: no voy a ir con el OCL y es lo único que voy a declarar de ese organismo, en las siguientes semanas, meses o años”, dijo entonces, el gobernador.

En su momento, también Bárbara Botello emprendió una campaña de aniquilamiento contra ese organismo con razones en ese momento, poderosas.

Y pese a que golpeaba la sobrevivencia de una agrupación civil que había sido contrapeso del gobierno municipal, la decisión de Botello era plausible porque se trataba de cortar de tajo el financiamiento público que había tenido el OCL y de manera concreta la Fundación Para Gobiernos Confiables.

El gobierno barbarista daba a conocer que su gobierno ya no respaldaría más al Observatorio Ciudadano de León y a la Fundación de Gobiernos Confiables. La administración de su antecesor, Ricardo Sheffield, había entregado 18 millones de pesos en apoyos a la citada fundación que era ligada por sus adversarios al exgobernador Carlos Medina Plascencia.

Medina no pertenecía ya a esa fundación pero en los hechos era un promotor de las tesis de la misma y de las prácticas del Observatorio, un ente que revisaba las acciones del gobierno leonés.

No al nivel que ha alcanzado AMLO pero desde el PAN-Gobierno también ya le tundieron a las agrupaciones civiles.

MARIO BRAVO: LA PUNTA DEL ICEBERG

V eintinueve policías municipales de León dados de baja hasta el momento de la corporación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada fue el dato más duro dado a conocer ayer por el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona en su reunión con integrantes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León.

Una cifra que es apenas la punta del iceberg porque lo que trascendió ayer (y desde hace semanas en círculos de primer nivel) es que la cifra de bajas en la policía leonesa podría ser seis veces la que se ha dado hasta este momento, lo que supone algo cercano a los 200 elementos que configurarían en total, la limpia de la Policía de esta ciudad.

Una historia que habrá desmenuzar en sus diversas vertientes para calibrar el nivel del daño que tiene esta corporación, ocultado (porque sería más grave suponer que no estaba detectado) en el cierre del trienio de Héctor López Santillana, quien optó por las cifras alegres de verse cerca de una meta numérica cuando lo que había que hacer es detectar un cáncer que necesitaba ser extirpado.

Y no hace falta más que revisar las hemerotecas. A finales de julio pasado, es decir, apenas hace tres meses, Bravo Arrona hablaba de que estaba a solo 500 elementos de cumplir el compromiso del entonces alcalde que había sido tener una policía de 2 500 elementos y que en ese momento estaba cercana a los 2 mil 100.

Y hablaba de que había 450 elementos a la espera de hacer sus exámenes de control de confianza más 132 en formación. En ese momento, casi dos meses después del triunfo de Alejandra Gutiérrez en las elecciones, el funcionario no hablaba de depuración.

Otra vez. Sería deseable esperar que ya conocieran el nivel de daño en la corporación. Malo si lo sabían y no se depuró desde entonces. Malo si aún no lo detectaban y soñaban con llegar a la meta numérica.

Y de poco o nada sirve tener 2 mil o 2 mil 500 policías si una décima parte de ellos están del lado oscuro. No será la primera ni la última vez que ocurra. En su momento, López Santillana se quejó de lo mismo cuando relevó a Bárbara Botello.

Gutiérrez Campos ha tenido que instrumentar una limpia que tiene sus peculiaridades porque quizá sean una minoría de los cesados a quienes se les puedan fincar procesos penales para tratar de demostrar sus vínculos con los malosos. Faltará la resolución de un juez.

Es factible que a otros simplemente decidan despedirlos y pagarles lo que por ley les corresponde. Eso lo veremos en los meses siguientes aunque quizá no lo conozcamos con semejante detalle porque al tratarse de seguridad, es información reservada.

Una forma muy clara de entender la diferencia entre cantidad y calidad y aún más, la confirmación de que a unos pasos del adiós, un alcalde prefiere decir que el de atrás pague a agarrar el toro por los cuernos. Alejandra Gutiérrez, dixit.