Álvar y Zamarripa ‘la libran’ en glosa

Pese a tener ante sí la tan esperada oportunidad de cuestionar seriamente a los responsables de la seguridad en el estado, los diputados locales apenas si esbozaron preguntas generales y optaron por no profundizar en el tema

Catalina Reyes

Guanajuato.- Durante 2018, fueron detenidas 109 personas vinculadas al grupo delictivo que tiene como base el poblado de Santa Rosa de Lima, informó el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, durante su comparecencia ante los diputados locales, a pregunta expresa de la diputada Vanessa Sánchez Cordero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista posterior, el funcionario precisó que los 109 casos fueron judicializados, es decir, fueron entregados a un juez, y por lo menos hasta finales de ese año todos seguían en la misma situación. Comentó que las detenciones se debieron a varios delitos, la mayoría por homicidio, aunque no tenía el dato de cuántos fueron sometidos a prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado nunca ha filtrado información” Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal general del estado

Otro diputado que tocó superficialmente el tema fue el priista José Huerta Aboytes, cuando preguntó sobre el operativo ‘Golpe de Timón’: “¿Por qué, si según la información publicada, si esa gente llevaba armas y drogas (refiriéndose a Angélica ‘N’ y Javier ‘N’, líderes huachicoleros capturados y luego liberados por falta de elementos), por qué no se pidió al juez prisión preventiva si son de alta peligrosidad? ¿Por qué en la información filtrada se dio a conocer la identidad de los afectados? Se violó así la presunción de inocencia. ¿Por qué hay tanta distorsión de los datos?”.

Como respuesta, Zamarripa dijo que la conducta criminal de delincuencia organizada cometida por el cártel de Santa Rosa es un delito exclusivamente de competencia federal, atendiendo a la Ley Federal en la materia.

Además, precisó que el número de detenidos en ese operativo no forma parte del actual Informe de Gobierno, porque éste es sólo de 2018 y las capturas se llevaron a cabo el 4 de marzo, pero aclaró que la Fiscalía General recibió las denuncias sobre los siete aprehendidos en flagrancia, en respuesta a los mandamientos federales que se tenían.

Reiteró que de esos siete ya están vinculados a proceso dos por delitos del orden común, y que en el caso de otros tres la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció atracción sobre ellos.

“La Fiscalía General del Estado nunca ha filtrado información sobre estos hechos”, sostuvo, a pregunta del mismo legislador.

El sexto lugar tampoco es motivo de orgullo (pero), más del 80% de los homicidios dolosos tienen que ver con una pugna entre dos grupos delictivos, tienen que ver con un mercado negro de armas, por eso se ha iniciado el operativo ‘Golpe de Timón’. Si es necesario recuperar ciertas regiones del estado, así se va a hacer” Álvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública

Y sobre el mismo caso, Álvar Cabeza de Vaca explicó que el operativo ‘Golpe de Timón’ es una estrategia entre el gobierno estatal y federal para combatir de frente la violencia que hace daño, que genera muerte y que no prescriba en ningún momento. “El objetivo: recuperar en nuestro territorio, centímetro a centímetro, esa paz”, dijo.

“Esa estrategia del ‘Golpe de Timón’ es un comienzo de no permitir que comunidades sean secuestradas por el crimen organizado; es una manera de combatir la violencia y la delincuencia”, expresó.

A su vez, el diputado perredista Isidoro Bazaldúa afirmó que Guanajuato es considerado el primer lugar en homicidios dolosos del país, a lo que Cabeza de Vaca replicó que “no somos el primer lugar. El sexto lugar tampoco es motivo de orgullo (pero), más del 80% de los homicidios dolosos tienen que ver con una pugna entre dos grupos delictivos, tienen que ver con un mercado negro de armas, por eso se ha iniciado el operativo ‘Golpe de Timón’. Si es necesario recuperar ciertas regiones del estado, así se va a hacer”.

Nada preguntan sobre delincuencia organizada

Por otro lado, para la mayoría de los diputados locales no existe el ‘huachicoleo’ en el estado, ni el cártel de Santa Rosa ni su líder, ni tampoco las ejecuciones. Nada se dijo de los operativos conjuntos estado-federación que han originado bloqueos carreteros y quema de vehículos, y tampoco hicieron referencia alguna a la masacre de 15 personas ocurrida en el bar ‘La Playa’ de Salamanca.

Y es que ninguno de los legisladores que asistieron a la comparecencia del fiscal general, y del secretario de Seguridad Pública, para la glosa del Primer Informe de Gobierno, en el Congreso local, preguntaron por esos temas que han azotado a Guanajuato en los últimos años y el último mes. Ni siquiera los tres diputados de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, Raúl Márquez Albo y Magdalena Rosales, que han criticado duramente a Carlos Zamarripa, tocaron esos espinosos asuntos.

Incluso Magdalena Rosales se salió poco después de las 8:00 de la noche, molesta por las respuestas de Cabeza de Vaca.

“La prevención no ha fallado”

Ya encarrilado en lo que considera sus logros, Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, tampoco tuvo muchos problemas para responder a los cuestionamientos de los priistas, que le preguntaron por qué ha fallado el programa estatal contra la violencia y la delincuencia, y por qué dos ciudades guanajuatenses están en el ranking de las 50 ciudades más violentas del país.

El resto de las preguntas, sobre todo del Partido Acción nacional (PAN), sirvieron para lucimiento de sus resultados y acciones, y le llevó bastante tiempo detallarlas. Sostuvo que “el programa estatal de la violencia y la delincuencia no hay fallado”. Agregó que considera factores que antes no se tomaban en cuenta, como el reconocimiento del fenómeno de la violencia y la incorporación de la prevención, y sostuvo que en casi la mitad de los municipios no se presentan homicidios.

Aclarado 100% de feminicidios: fiscal

Asimismo, interrogado acerca de los delitos contra las mujeres, Carlos Zamarripa informó que el 100% de los feminicidios cometidos en 2018 han sido esclarecidos, pero no dijo cuántos ocurrieron en ese año. Detalló que 29 fueron judicializados, dos fueron archivados por la muerte del inculpado y se obtuvieron además dos sentencias condenatorias, aunque no mencionó en cuáles municipios ni en qué casos.

En cuanto a la pregunta del diputado Isidoro Bazaldúa, del PRD, sobre qué ha hecho la Fiscalía para abatir los delitos de desaparición forzada y tortura, el funcionario respondió que en 87% de los casos se determinó el archivo de la investigación por haberse localizado físicamente a la persona, mientras otros fueron acumulaciones o incompetencias.