Álvar dejó preguntas sin responder, que comparezca otra vez: diputados

Los legisladores del PVEM, PRD y PRI, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte en el Congreso, coinciden que no se han dado resultados en la materia ya que el estado pasó al tercer lugar en índice delictivo

Catalina Reyes

Guanajuato.- Los diputados locales Vanessa Sánchez Codero, Partido Verde Ecologista México e Isidoro Bazaldúa Lugo del PRD solicitaron la comparecencia de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública ante dicha comisión para tratar el tema de la seguridad en el estado.

Esto lo hicieron durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte en el Congreso que se realizó esta mañana.

Vanessa Sánchez solicitó una reunión de trabajo con el funcionario. “Creo que la situación en Guanajuato amerita esta posibilidad, pasamos al tercer lugar en delincuencia a nivel nacional”.

El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo coincidió en que es necesaria la comparecencia porque no se han dado los resultado en esta material “y porque en la comparecencia (de la glosa del informe realizada del 19 de marzo), las cosas no quedaron claras, preguntábamos y no respondían”.

El diputados priista Hugo Varela Flores se sumó a la petición anterior.

