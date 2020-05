Alumnos deben regresar a clases presenciales: SEP

Redacción

México.- Durante una entrevista radiofónica el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, afirmó que el regreso a los salones de clases será cuando la autoridad federal de “luz verde”; sin embargo, el cierre del ciclo escolar 2019-2020 en curso podría tener un cierre presencial, señaló.

El titular de la SEP indicó que los profesores deben realizar una evaluación a sus estudiantes para conocer su aprendizaje, en algunos casos se podría tener por lo menos tres semanas de clases presenciales.

Moctezuma Barragán afirmó que a pesar de que hay gobernadores que lanzaron la propuesta de aprobar a los estudiantes de una vez, para no volver a las aulas en lo que resta del ciclo escolar, esto no puede ser posible, pues los mandatario estatales no tienen la facultad para hacerlo.

Al mismo tiempo se busca que los profesores pasen de grado junto con los estudiantes, pues los conocen y pueden ayudarlos.

La medida está pensada debido a quienes no pudieron acceder a sus clases desde casa, lo que generaría un rezago educativo en comparación con quienes sí tuvieron acceso.

En la misma entrevista se reiteró que no hay fecho de regreso y no darán fechas para el ciclo 2020-2021 hasta que se tenga certeza de poder regresar sin poner en peligro a nadie.

Advirtió que si se diera un rebrote de Covid-19, se tendría que volver a las clases en línea y recordó que el 1 de junio, cuando finalice la Jornada Nacional de Sana Distancia y comience el semáforo para cada municipio, esto no significa que las clases comenzarán.

