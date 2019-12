Alumnos de la UG en Yuriria se unen a las manifestaciones

De manera pacífica hicieron un llamado a que se unan los más de 500 universitarios para hacer sentir que “defenderemos a todo el enjambre”

Luis Telles

Yuriria.- “Al DEM de Yuriria le faltan Huevos”, se lee en una cartulina que un pequeño grupo de alumnos del Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la UG Campus Yuriria, colocaron para mostrar su unidad a las manifestaciones de inseguridad, corrupción interna, el acoso y los abusos en la UG.

De manera pacífica hicieron un llamado a que se unan los más de 500 universitarios para hacer sentir que “defenderemos a todo el enjambre” e hicieron un minuto de silencio, en honor a una abeja asesinada.

En los carteles que colocaron mostraron su indignación; “Qué está haciendo mal la UG, fingir que nada pasa, ignorar las quejas del alumnado sobre la corrupción interna, el acoso, los abusos. El no poder dar la cara inmediatamente ante situaciones delicadas como lo hacen otras instituciones.

Pero la Universidad de Guanajuato olvidó algo importante, que a sus amadas abejas les enseñó que, “La verdad os hará libres“, les enseñó a cuestionar, les enseñó a exigir, y eso es lo que les va a costar muy caro, porque las abejas están hartas de ser solamente números y trámites administrativos para los altos mandos universitarios, los cuales olvidaron que el alumnado es el pilar base de la universidad y este ya no se siente cómodo, ni seguro ni protegido, ya se dio cuenta que si mañana nos matan, la UG, nuestra máxima casa no va a hacer nada.

Se metieron con la generación equivocada, la generación que no tiene nada que perder, porque le han quitado todo, hasta el miedo”.

En otras cartulinas se lee; Quiero que mis papás vengan a mi titulación, no a recoger mi cuerpo; Nos han quitado tanto, que nos han quitado el miedo; #No más contratos para los acosadores; Quiero regresar con vida a casa.

Finalmente dijeron que, no por ser un número pequeño de universitarios, no quería decir que no estaban unidos, porque el simple hecho de estar y manifestarse, son abejas que pertenecen a la colmena, “vamos a brindar un minuto de silencio, no solo por Daniela, sino por todos los que han sufrido acoso, la inseguridad, por todos los que han muerto tratando de obtener su título y todos los foráneos que sufren por nada más querer superarse. No porque no te haya pasado significa que no está pasando”.

