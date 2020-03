Alumnos de CECYTE continúan plantón para exigir regreso de maestra Sandra

Cuca Domínguez

Salamanca.- Las mujeres de Salamanca marcharon y acompañadas de las consignas de “No somos todas, nos falta Nadia” y “Justicia para Nadia”, la joven que fue asesinada la madrugada de este domingo, ocuparon la céntrica calle Zaragoza desde la avenida Faja de Oro, hasta la plaza cívica Miguel Hidalgo, donde exigieron justicia y seguridad para las mujeres, en este Día Internacional de la Mujer.

Sin líderes más de 300 mujeres, entre integrantes de colectivos como Colibrí del Sur y la Regla Rota, así como mujeres independientes participaron en la marcha, portaron cartulinas, con exigencias como “si un día falto yo, préstame tu voz; Nos están matando y tú no haces nada; yo sí te creo; Desnudas o vestidas, respeta nuestras vidas; ¡Ya no tenemos miedo!; si nos siguen violando seguiremos luchando; las niñas no se tocan, no se violan y no se matan” entre otros muchos más.

Las mujeres en su mayoría jóvenes e incluso acompañadas de sus mamás vistieron de morado, usaron tapabocas, llevaban veladoras, como una forma de expresión para exigir un alto a la violencia.

Una de las participantes, recordó a Nadia, “ella puso una simulación si desaparecía, luego en la madrugada la asesinan y como ella puedan ser cualquier de nuestras hijas; por eso esto no se acaba aquí, tenemos que seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que no haya más feminicidios, más asesinatos; por Nadia y para Nadia, estamos aquí, por ello pedimos n minuto de silencio”.

Lloran por Nadia

En esta marcha participó Arcelia, la mamá del novio de Nadia, la que recordó con cariño y con un nudo en la garganta y apunto del llanto, dijo, “ella estaba estudiando Relaciones Internacionales, ella quería llegar hasta la ONU para apoyar a toda la gente, le echaba muchas ganas a su escuela, era una escuela diferente; siempre quería ayudar; era muy humana, lo que le ocurrió le cortó sus ilusiones.

Dijo que decidieron unirse a la marcha por lo que les pasó, pero además porque desgraciadamente esta situación la están pasando muchas mujeres; “no somos las únicas, hay muchas más, desgraciadamente nuestro gobierno, nuestras autoridades, la fiscalía no dan seguimiento a lo que ha sucedido, solo dicen que andan involucradas en otras cosas, pero la realidad es que no agarran a nadie, nunca nos dan resultado de algo, por ello esta marcha debe servir para exigir nos hagan justicia”.

Para finalizar la marcha el busto de Hidalgo ubicado en la plaza cívica se llenó de veladoras, carteles y flores, de las consignas escritas.

En tanto el municipio

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal lamentó la muerte de la joven estudiante salmantina Nadia Verónica Rodríguez, ocurrida la madrugada de este 8 de marzo.

Levantamos la voz; expresamos nuestra solidaridad con los deudos y la comunidad estudiantil, y esperamos que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investigue y detenga a los responsables.

Reconocemos las manifestaciones y nos sumamos a esta exigencia de paz, que todos nos merecemos. Este gobierno nunca rehuirá la responsabilidad y seguiremos haciendo la exigencia de seguridad y tranquilidad que todos demandamos, concluyó.

LC