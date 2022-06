El jefe de alumbrado público en Salamanca explicó que no solo se tienen luminarias sin funcionar, sino también vandalizadas

Cuca Domínguez

Salamanca .- José Pedro Morales Ruelas, jefe de alumbrado público en Salamanca, dijo que a la par de las denuncias de luminarias sin funcionar se atiende el robo de cableado de la red eléctrica. Por lo menos de enero a la fecha suma unos mil 700 metros o más, por lo que se ha interpuesto la denuncia ante los daños que causan al sistema

En el caso de las luminarias, dijo que en un primer conteo se reportaron 4 mil 700 luminarias sin funcionar. Se atendieron 800 con una primer compra que se hizo y se está a la espera de que concluya la licitación nacional para comprar las cerca de 4 mil restante. Esto para darle atención a los reportes. Sin embargo, ya se han sumado otras 300 luminarias que de manera reciente se han reportado.

Alertan por luminarias vandalizadas

El jefe de alumbrado público en Salamanca explicó que además no solo se tienen luminarias que no funcionaron, si no que se reportan luminarias vandalizadas que fueron dañadas completamente; a otras les cortaron el conductor, por lo que se tuvo que darle el mantenimiento para poderlas reemplazar.

“Tenemos ese problema de que las siguen vandalizando. Las dañan, jalan los cables y con ello muchas veces las dañan. No están fundidas, pero son el jalón que les dan se rompen donde hacen el contacto y dañan la luminaria y ya no se puede reemplazar porque se daña la plaquita donde va conectada. Todo ese daño se tiene que reemplazar, al municipio le cuesta un poco más. Aumenta el gasto porque el vandalismo no para”, señaló.

En el caso del robo de cableado, dijo que este se registra sobre todo en los bulevares como Bicentenario, Faja de Oro, bulevar Valle de Santiago, la entrada de la calle Hidalgo y el bulevar Héroes de Cananea.

Por estos robos de cables se formalizaron las denuncias, pero todavía no se tiene la respuesta. Esto ya que las investigaciones las lleva acabo las autoridades involucradas en el caso.