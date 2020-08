Alrededor del 60% de los leoneses sí usan cubrebocas en espacios públicos

Jessica de la Cruz

León.- Las papelerías del Centro Histórico de León viven un momento atípico, a pocos días de regresar a clases, son pocos los lugares en donde hay clientes y por supuesto ventas. No importa si tienen o no descuentos en útiles escolares o mochilas.

En un recorrido que hizo correo por la Zona Centro, desde la calle La Paz, hasta la Calle 20 de Enero y de López Mateos hasta llegar a la calle 5 de Febrero, únicamente en tres lugares se encontraron clientes, al menos de una a 20 personas en las papelerías, el resto solo tiene vendedores.

Dos de estas papelerías se encuentran en la calle Álvaro Obregón y son de la misma empresa, ambas tenían clientes. Estos comercios ofrecen precios de mayoreos, pero no hay descuentos en la lista de útiles escolares. Lo que sí hay son pocas ventas en comparación con años anteriores.

Sobre la calle 20 de Enero antes de llegar a uno de los andadores, está otra papelería, que la atienden dos mujeres de la tercera edad, ellas tampoco surten la lista de útiles escolares, sólo dan precio de mayoreo, pero no había clientes.

“Damos precio de mayoreo de lo que usted lleve, bueno por lista, se lleva la lista y va a llevar precio de mayoreo, no hemos vendido, no ve que no hay gente, no tiene dinero”, dijo una de la señoras que atiende en la papelería.

En una de las papelerías del andador 5 de Mayo que se encuentra casi con esquina Pedro Moreno los aparadores se encuentran surtidos de libretas de todo tipo, colores, plastilina, cuadernillos, todo tipo de material. Pero no hay clientes, son pocas las ventas, pese a que nunca cerraron a pesar de que el paso peatonal se cerró.