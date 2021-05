Alrededor de 30 casas en el centro de Guanajuato Capital podrían colapsar

María Espino

Guanajuato.- Unas 30 casas con más de 200 años de antigüedad emplazadas en el centro histórico capitalino presentan riesgos de colapsar debido a daños estructural y falta de mantenimiento.

El titular de la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial municipal (DMAOT), Juan Carlos Delgado Zárate, informó lo anterior y aseguró que han buscado a los propietarios de las fincas para que efectúen las reparaciones correspondientes pero no ha tenido éxito ya que no han podido localizarlos.

“Tenemos alrededor de unas treinta fincas en la parte del centro histórico con construcciones que tiene arriba de 180-200 años y que siempre son un riesgo latente (…) esperemos que no se presente una situación aunque riesgo siempre lo habrá”.

Zárate manifestó que la mayoría de estos inmuebles presentan daños que requieren de proyectos que implican un trabajo de estabilización estructural que elimine los riesgos de un derrumbe y eso únicamente le compete hacerlo a los dueños de cada casa detectada con afectaciones.

“Han sido notificados algunos propietarios de edificaciones que corren riesgos; por suerte en esta semana que ya llevamos de lluvias no se ha tenido ninguna cuestión grave de algún derrumbe de laguna casa que se caía, pero bueno es una situación permanente que ya sabemos que en temporada de lluvia si se dan este tipo de riesgos, en este año hasta el momento no los ha habido y esperemos que no los haya”.

El funcionario municipal resaltó que las revisiones han sido efectuadas de manera coordinada con personal del área de Ordenamiento Territorial y Protección Civil y del Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), ya que al ser fincas antiguas, catalogadas y ubicadas en la zona de monumentos están bajo el cuidado del instituto por lo que también ha intervenido en las inspecciones.