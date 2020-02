Alrededor de 200 se manifestaron en presidencia, denuncian inseguridad y falta de servicios

Nayeli García

Irapuato.- La Fiscalía General del Estado (FGE) está dejando a muchas familias en la incertidumbre por no saber de sus familiares por la falta de transparencia y dedicación a la identificación de los cuerpos, esto lo consideró José Gutiérrez, representante del colectivo ‘A Tu Encuentro’.

Han pasado dos meses desde que el colectivo base se reunió con la sub fiscal Claudia Mota. De los casi 100 individuos que buscan a una persona solo fue encontrada una, uno de los internos del anexo que fueron secuestrados, su cuerpo fue encontrado semi enterrado en Irapuato.

José señaló que los expedientes de los desaparecidos no cuentan con un perfil genético y que la fiscalía no brinda ningún tipo de información ni transparenta el proceso que sigue para identificar a las personas, pues fue una pregunta que se les hizo desde hace dos meses y sigue sin respuesta.

Señaló: “Lo que nos damos cuenta es que sí estamos hablando de un enfrentamiento no se hace mucho por identificar a la persona, como que dicen pues estaban metidos en estas cosas no hay que identificarla, no sabiendo que hay gente a la que se le obliga a trabajar en la delincuencia organizada”.

Consideró que los cuerpos que siguen sin identificar son demasiados, y las investigaciones se centran en resolver homicidios, pero dejan de lado a las víctimas.

Dijo: “Ojalá que de estos 156 cuerpos que se tienen se tuviera la identidad de al menos más de la mitad. Esto es un pésimo trabajo al menos en el tema de la transparencia”.

Agregó que la Fiscalía General del Estado cree que por ser autónoma puede hacer lo que quiera y que nadie se puede meter, cuándo debería de mostrar su información para incluso poder identificar si esta sobrepasa su trabajo o no.

