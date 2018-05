Alistan últimos detalles previo a jornada electoral

La consejera electoral, Sandra Liliana Prieto aseguró que el día de la jornada de votación serán coadyuvantes para vigilar todas las casillas que se instalen

Alejandrina Martínez

Irapuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato continúa con los preparativos del proceso electoral para que el día de las elecciones, no haya incidentes o contratiempos, así lo dio a conocer la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León.

La consejera electoral informó que la impresión de las boletas electorales ya comenzó, se llevaron a cabo recorridos para verificar que los lugares propuestos por el INE para instalar las casillas electorales reúnan los requisitos legales y las condiciones físicas para que la gente acuda a votar y una vez determinados los lugares, se autorizó su publicación en distintos puntos de cada municipio para que los ciudadanos consulten donde quedará ubicada la casilla que corresponde a su sección.

“Es una actividad que realizamos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la reforma 2014-2015, ellos tienen la atribución de establecer la ubicación y el IEEG visita todos los sitios que se estima reúnen los requisitos legales y las condiciones físicas para efecto de poder hacer la aprobación“

Prieto De León especificó que la norma legal establece que se le de preferencia a instituciones educativas, que se verifique que no existan centros recreativos donde se consuman o expendan bebidas alcohólicas, que sean lugares de fácil acceso y que en el caso de domicilios particulares, estos no sean propiedad de funcionarios o gente de mando que pueda influir en la decisión de la ciudadanía el día de la elección y es así como se definió el lugar para instalar un total de 7 mil 468 casillas, de las cuales 4 mil 467 se ubicarán en zonas urbanas de los 46 municipios y 3 mil 01 en zonas no urbanas.

Agregó que el día de la Jornada de votación, serán coadyuvantes para vigilar que todas las casillas se instalen y si por alguna situación no se puede abrir una o más casillas, se le dará el seguimiento necesario para favorecer su apertura.

La consejera electoral hizo un llamado a la ciudadanía para que ese día decisivo se conduzcan con civilidad y acudan a votar los más de 4 millones 362 mil personas del listado nominal del Estado de Guanajuato.