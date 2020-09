Alista Héctor Parra demanda contra su exesposa por acusarlo de abusar sexualmente de su hija

Redacción

México.- La ex esposa de Héctor Parra, Ginny Hoffman acusó al actor de haber tenido conductas inapropiadas contra su propia hija a lo que Parra respondió con una demanda por difamación en contra de la actriz.

Asimismo, aseguró que también tiene un escrito preparado para Alexa, su hija que recién acaba de cumplir la mayoría de edad, aunque aseguró que no lo presentará, porque no quiere perjudicarla.

“Ese oficio no lo voy a firmar, lo he detenido. Mi abogado me explicó que tengo todo el derecho a hacerlo porque Alexa está difamando… Mi hija ha sido manipulada en mi contra durante años. No sé cuáles sean sus motivos, pero esto viene de años”, dijo Héctor en una entrevista para ‘Venga la Alegría’.

Cuestionó el por qué su ex mujer no lo acusó hace años, cuando supuestamente abusó de su hija e insistió en que la jovencita está siendo manipulada.

Parra finalizó la entrevista con un mensaje para Alexa: “Si necesitas ayuda, aquí estoy, no tengas miedo, si crees que estoy enojado, no lo estoy quiero ayudarte y te quiero igual que a tu hermano”, expresó.

Con información de TV Notas

SZ