Alista Camarena reingeniería en IEC

La directora de Cultura busca interacción entre las distintas direcciones; mencionó que no se eliminará ninguna actividad, simplemente algunas direcciones absorberán otras y aseguró que no habrá despidos

María Espino

Guanajuato.- Adriana Camarena de Obeso, titular del Instituto Estatal de Cultura (IEC), reveló que habrá una reingeniería al interior del organismo que dirige.

Habrá una reingeniería (…) Trabajamos con 7 áreas y queremos hacer más interacción entre ellas, entonces a lo mejor una absorbe a otras, más que desaparecer mi intención es agrupar, la gente que quiera seguir acá pues seguirá”. Adriana Camarena de Obeso, Directora del Instituto Estatal de Cultura

Aunque abundó en detalles, mencionó que no se eliminará ninguna actividad, simplemente algunas direcciones absorberán otras, además aseguró que no habrá despidos a consecuencia de esta modificación en la estructura interna, sin embargo subrayó que aquel que no esté de acuerdo podrá irse por propia voluntad.

“La adecuación del marco de la reglamentación del Instituto de su estructura para poder cumplir con las disposiciones, la Ley de Cultura es una Ley muy ambiciosa y para poder dar respuesta a esta ley necesitamos hacer unas adecuaciones en la estructura del Instituto y en su manejo de su normatividad (…) habrá algunos que tengamos que ofrecerle movimiento de espacio o pedirles su renuncia”, explicó Camarena.

Dijo que a su llegada a instituto se percató de que el trabajo en cada área se hacía muy limitado, es decir, cada área hacia sólo lo suyo sin compartir actividad con otras direcciones, lo cual dijo resulta preocupante pues ve necesario que todos se involucren de manera general en las distintas actividades.

“El Instituto tenía poca transversalidad interna y externa, las áreas trabajaban muy en su objetivo y a veces había poco trabajo interactivo, creo que el trabajo cultural no se puede separar”, dijo.

Detalló que el trabajo se ha enfocado en detectar los intereses y necesidades de la ciudadanía para tomar eso como base de la planeación de proyectos, además de abrir las puertas del Instituto para recibir y escuchar a la gente.

Adriana Camarena precisó que en el IEC se trabaja con 7 áreas, no describió cuales, mencionó que en la nómina hay 450 empleados, en su mayoría custodios y vigilantes de las zonas arqueológicas y de museos, pero en la parte operativa son pocos y es ahí donde se debe trabajar para hacer más eficiente el trabajo.

*EZM