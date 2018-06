Alice, con todo contra bandas actuales

No quieren asustar a nadie. Cantan sobre cosas que son seguras. ¿Dónde está el pavoneo? ¿Dónde está el sexo?, dijo el rockero al diario The Times

Los Ángeles, E.U.- El rockero Alice Cooper dice que las bandas jóvenes son demasiado ‘seguras’ e ‘introvertidas’.

“Lo que más me molesta es que las bandas de jóvenes son tan introvertidas. Quieren parecerse a todos en el centro comercial. No quieren asustar a nadie. Cantan sobre cosas que son seguras. ¿Dónde está el pavoneo? ¿Dónde está el sexo?, dijo Cooper al diario The Times.

“Les digo a las bandas jóvenes: no me hablen de política ni de contaminación. Cuéntenme sobre su novia. Rock’n’roll. Es una actitud”, expresó.

El hecho de que Jim Morrison de The Doors llegara a 27 fue un milagro. Me pondría drogado con Jimi Hendrix, y miraría a Janis Joplin y Brian Jones, y vería cómo el negocio de la música quería que fueran creativos e hicieran algo nadie había visto antes, pero todos salieron a los 27. Aprendes de eso”.

