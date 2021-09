Cuca Domínguez

Salamanca.- El emplazamiento a huelga que llevaría a cabo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para el 30 de septiembre, luego de que no aceptaron la propuesta de 5% de incremento salarial que hizo PEMEX, no procede porque el secretario del interior y acuerdos, Manuel Limón, quien está a cargo desde la salida de Carlos Romero Deschamps, no está en funciones porque está hospitalizado por COVID, aseguró Juan Carlos Chávez González, presidente de la Alianza Democrática Nacional de Trabajadores Petroleros.

El líder disidente petrolero dijo que la revisión contractual dio inicio el 15 de junio para que entrara en vigor el primero de agosto. Además, señaló debieron de realizarse las asambleas en las secciones entre ellas la 24 para emplazar la huelga y se debió escuchar a la base trabajadora para integrar el pliego petitorio

Sin embargo, el encargado de la secretaría general del STRPRM, Manuel Limón Hernández, se encuentra imposibilitado, debido a que está internado en el Hospital de Picacho por COVID y ya tiene más de un mes que está en terapia intensiva, de tal manera que no están facultados los actuales representantes sindicales para emplazar a huelga y sin haberlo consultado con la base trabajadora, de tal manera que no procede.

“Además, la representación de PEMEX le ha hecho saber a la secretaría del trabajo que el último facultado de acuerdo a la Ley, es la figura del Secretario General y hoy por hoy, está acéfalo, no se tiene quien represente nuestros intereses económicos, laborales y profesionales ante Pemex”, precisó.

Chávez Gonzáles destacó que por ello se ha urgido a que se cite a elecciones para elegir al secretario general, tanto a PEMEX, a la Secretaría de la Trabajo y a la autoridad federal para que haya elecciones y se pueda elegir el nuevo secretario general en el lugar que dejó Carlos Romero Deschamps.

Finalmente, dijo que PEMEX ya hizo una propuesta de aumento salarial del 5 por ciento; pero la representación sindical la rechazó, por ello emplazó a huelga, pero no procede, reiteró.