Me pregunto si yo soy la única mexicana despistada que no sabe bien a bien de qué va la consulta en la que se supone que noventa y tres millones de mexicanos estamos convocados a las urnas. Al parecer muchos son los invitados y pocos los verdaderamente enterados de lo que sucederá el próximo primero de agosto. Dicen que esta vez nos llaman a votar opinar en el magno que la 4T a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aparentemente, la intención del presidente López Obrador es llevar a juicio a los expresidentes, y como si le faltaran razones para llevar a cabo sus planes, busca el respaldo del pueblo sabio para que sus pasos sean dirigidos por el camino correcto. Con cuidado, señores exmandatarios, ya que nuestro actual gobernante había propuesto la pregunta como un juicio para los señores Enrique Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Luis Echeverría se escapa. Pero, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de determinar la constitucionalidad del ejercicio, se redactó una nueva pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Así leído, parece que es necesario preguntarle al pueblo bueno si se puede castigar la toma de decisiones de estos señores que detentaron el cargo del Ejecutivo Federal.

Así pues, con la intención de valorar la buena o mala intención que tuvieron los exmandatarios, la 4T le encarga al Instituto Nacional Electoral —organismo que no es muy de sus quereres ni de sus confianzas— la organización de este evento, que ellos mismos califican como histórico. La preguntita y toda la parafernalia que la rodea va a costar quinientos veintidós millones de pesos y podrán participar más de noventa y tres millones de ciudadanos. Y, este grandioso evento se llevará a cabo en una semana.

Como si estuviera el horno para bollos, pensar en esta consulta me pone la piel de gallina. Me imagino que la gente de la 4T se siente como estos dilapidadores de billetes que se pueden dar el lujo de ir aventando dinero a su paso. Da la impresión de que en México ni hay hambre ni pobreza extrema ni desigualdad y que, por eso, podemos echar al chorro ese dineral. Además, me parece absurdo eso de preguntar si se quiere o no enjuiciar a expresidentes, como si la respuesta no fuera evidente. Como si no se le estuviera dando dirección a la respuesta.

Porque, no se si yo soy la única mexicana despistada o qué pasa en este país en los que se pueden ver carteles con fotografías y caricaturas de los exmandatarios por todos lados que denuncian las mal hechuras que se cometieron mientras ellos dirigieron el rumbo de la nación. O soy yo sola la que no se entera de nada o aquí hay gato encerrado. No lo sé, pero me temo que la respuesta es previsible y si ya sabemos lo que va a resultar, para que andamos brincando tanto en el suelo tan parejo.

Me temo que así sin mucha información —todavía no me entero de dónde deberé votar, cuál será el horario, qué debo de llevar, como acreditaré mi opinión—, esta consulta parece que trae jiribilla. Si hubo alguien que cometió un crimen, es deber de las autoridades perseguirlos y llevarlos al tribunal. ¿Por qué nos tienen que preguntar si deben hacer su trabajo o no? Por otro lado, hasta donde me quedé, cualquier sospechoso de haber cometido un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si estos señores saquearon al país, cometieron fraude, actuaron de mala fe, es momento de que la nación se los demande. Nos están preguntado si se debe llevar a juicio a posibles criminales, o qué es en realidad lo que se intenta.

Si alguien sabe, sería muy lindo que lo dijera, porque no queda muy claro. Además, entre tanto despiste, parece que la consulta popular no lo es tanto, se espera una participación muy baja. No sé si esto es así por falta de información —si somos muchos los despistados— o si el tema no provoca interés. Sabrá Dios. Y mientras, ahí van millones de pesos del dinero de los mexicanos para complacer a alguien.