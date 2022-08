Algo de dolor

Quisiera confirmar que después de la tempestad viene la calma y creo que así será. Lo malo es que en medio de la tormenta, cuando se vislumbran nubarrones es imposible albergar optimismo. Según Woody Allen, ““… nos gustaría que hubiera algo mágico en el universo, en la vida, pero, desafortunadamente, parece que lo que ves es lo que hay”. Y sí, parece que lo que hay es un monstruo inflacionario que recorre el mundo ganando fuerza y no se ve que se vaya a debilitar.

En su muy esperado discurso en Jackson Hole, Wyoming, Jerome Powell, presidente del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, proclamó agresivamente que iban a usar “enérgicamente” sus herramientas para combatir la inflación y advirtió que hacerlo requerirá un “período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia” que “traerá algo de dolor a los hogares y las empresas”.

El discurso mostró que la Fed está comprometida con una política restrictiva que eventualmente llevará a esta economía a una recesión para enfriar la inflación que se ha mantenido cerca de los máximos históricos en cuarenta años durante la mayor parte de este año. Es decir, el remedio administrado arreglará algo y descompondrá otras. Lo que pasa es que la Fed está cambiando el guión. El banco central de los Estados Unidos apoyó durante mucho tiempo al mercado con bajas tasas de interés durante la pandemia, pero ya cambió de rumbo. Ahora enfatiza la estabilidad de precios, cambiando su enfoque como lo hizo antes de la Gran Recesión.

Al son de es mejor controlar el alza de precios, aunque eso signifique que se pueda provocar una recesión, los Estados Unidos marcan la pauta. Lo que muchos presagiaron como el mundo pospandémico queda reducido a una fantasía y en el mejor de los casos a una buena intención. No sucedió esa euforia que activaría la actividad económica a través del consumo y no sucederá en el corto plazo. Fueron muchos los factores que no se tomaron en cuenta cuando se creyó que la ola entusiasta de consumidores daría vigor a las economías del mundo.

Quienes imaginaron esos escenarios no se imaginaron la profundidad de la gravedad de la ruptura en las cadenas de suministros. La gente quería salir a comprar y no encontraban lo necesario. Existía una demanda, pero no había oferta, por lo tanto, lo poco que estaba disponible en el mercado subió de precios y desencadenó al monstruo inflacionario. Para controlarlo, los bancos centrales del mundo decidieron restringir el efectivo circulante, incentivar el ahorro con tasas de interés agresivas y evitar la carrera alcista de precios.

Hasta ahora, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido las tasas de interés en 2.25 puntos porcentuales este año. Los analistas de Goldman dicen que la mayoría de los aumentos a las tasas han quedado atrás y predice sólo un incremento de tasas de cincuenta puntos base en septiembre y aumentos de 25 puntos en noviembre y diciembre. Sin embargo, Powell mantuvo la puerta abierta para otra subida de 75 puntos y una actividad más agresiva seguramente sacudiría a los mercados.

Ni siquiera otras buenas noticias en el frente de la inflación fueron lo suficientemente buenas como para calmar los temores de los inversionistas. El indicador de inflación más observado de la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal se enfrió al ritmo más lento en más de un año el mes pasado, según datos del viernes por la mañana, con un desempeño mucho mejor de lo que proyectaron los economistas. Es decir, el panorama sigue siendo sombrío, la tormenta económica sigue instalada en el mundo.

Si los Estados Unidos entran en recesión, en México no nos pinta bien el escenario. Si nuestro principal socio, nuestro mejor cliente no tiene para comprar —consumir— aquí los nubarrones se ponen más oscuros. Si encima, entramos en una controversia comercial, la cosa se nos pone tenebrosa. No es tiempo de caminar alegremente a las fauces del lobo. Menos cuando Jerome Powel les dice a los estadounidenses que habrá algo de dolor para los hogares y para las empresas. Si eso es allá, aquí nos tenemos que preparar para el impacto. La tormenta no ha pasado.

