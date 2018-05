Alfredo Saavedra presenta su candidatura en Tarimoro

Se definió como apartidista y habló sobre lo que busca dar a la ciudad si logra la alcaldía

Luz Zárate

Celaya.- Alfredo Saavedra es el “candidato del pueblo”, así se definió el aspirante a la alcaldía de Tarimoro por la vía independiente. Alfredo se dijo libre de intereses partidistas y lejano a los partidos políticos porque sólo le importa el desarrollo de su municipio. Reprobó que haya candidatos que sólo ven por el beneficio de unos pocos y por ellos Tarimoro no se ha desarrollado más.

Saavedra dijo que hace 20 años que llegó el PAN a Tarimoro y tras las experiencias que ya han tenido con los gobiernos del PRI, pide a los habitantes que le den la oportunidad de que haya un cambio. “En la historia de Tarimoro es la primera vez que hay un candidato independiente, siempre he sido un luchador social ahora vengo como candidato independiente porque quiero un cambio para mi municipio. Todos en Tarimoro me conocen y saben que soy un candidato independiente y cuento con una planilla de candidatos independientes somos personas del pueblo que se preocupan por el desarrollo del municipio”, señaló.

El candidato independiente agradeció el apoyo que le dieron para lograr el número de firmas que le requerían las autoridades electorales para lograr el registro.

Una de sus principales propuestas que tiene es implementar los ‘Martes ciudadanos’ esto con la finalidad de que los ciudadanos puedan expresar de viva voz sus inquietudes, peticiones y denunciar los problemas de su comunidad. “Queremos tener un gobierno humano, los vamos a atender todos los martes desde las 9 de la mañana y hasta que se atienda a la última persona”, prometió. Se comprometió a rendir cuentas claras a los ciudadanos y no ‘seguir endeudando al municipio’.

Otro de los aspectos que más duele a los habitantes de Tarimoro es la inseguridad por lo que de ganar las elecciones implementaría programas de prevención del delito sin dejar de lado el equipamiento y buenas condiciones salariales para los policías. “Tenemos que trabajar en regresar la seguridad pública y la paz social. Son muy pocas las unidades que tiene el municipio de Tarimoro para las más de 36 comunidades y la cabecera municipal; necesitamos no solamente dotar de las herramientas y utensilios, es urgente fomentar la prevención del delito”, señaló. Otra propuesta es formar el Tribunal de Honor y Justicia en Seguridad Pública.

En materia de educación, se comprometió a apoyar a los niños con becas y construir una biblioteca. También impulsará el deporte no sólo en los niños, también para hombres y mujeres de todas las edades.

Una de las preocupaciones de Alfredo Saavedra es la falta de empleo, la migración y aquellos que puedan optar por delinquir ante la falta de oportunidades, por lo que prometió que si gana creará una fundación para tener recursos e impulsar a las mujeres, viudas, madres solteras y divorciadas; y también se beneficiará a los hombres. Dijo que se va a dotar de insumos, fertilizante y semillas a los productores agrícolas y apoyará a mil productores que siembren en parcelas de temporal.

Y adelantó que si no llegará a haber recursos en el municipio para esto, él donaría su salario y pediría a los miembros de su planilla que también donen la mitad de su sueldo. “Les vamos a dar despensas, cemento, cal, varillas sino hubiera dinero voy a donar el 100% de mi salario y voy a invitar a mis compañeros regidores a que donen la mitad de su salario para esa fundación. A las mujeres les vamos a dar créditos a la palabra y los hombres les vamos a otorgar microcréditos para que pongan un negocio”, señaló.

Y para los discapacitados y jubilados, prometió que les hará un importante descuento para que no paguen el 100% de impuesto predial.

En entrevista y en todos los mítines, el candidato recomendó a los ciudadanos que aprovechen y tomen los regalos que les ofrece el gobierno pero no comprometan su voto.

“Si les dan un calentador solar, apoyos, dinero, lo que sea, que bueno, recíbanlos, reciban todo lo que les den pero no vendan su voto. Recíbanlos, ojalá todo el día dieran esos apoyos pero no vendan su voto, en las casillas, en las boletas, sólo van a estar ustedes, nadie más; piensen no sólo en este momento sino en el desarrollo del municipio”, solicitó.

Alfredo Saavedra tiene 56 años, es licenciado en Derecho graduado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es abogado litigante y cuenta con un postgrado en Notaría Pública. También se dedica al comercio y desde hace años es un luchador social.