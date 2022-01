Redacción

México.- Luego del escandaloso episodio que protagonizó Alfredo Adame, donde él y una pareja reparten golpes en plena calle, ahora surge la incógnita de sí el actor y conductor portaba una pistola.

De acuerdo con los primeros videos, Alfredo Adame golpeó en repetidas ocasiones la camioneta de una familia.

Lee más aquí: Video: Alfredo Adame termina envuelto en pelea callejera contra mujer en CDMX

Ahora, salieron a la luz más videos, presuntamente grabados por la mujer involucrada en la pelea. En una primera escena, se ve a Alfredo Adame tratando desabrocharse la camisa, al tiempo que reclama y pide que le devuelvan su celular.

“Dame mi celular eh. Dame mi celular, wey. Dame mi pinche celular. No te voy a pagar nada wey”, exigió furioso el actor mexicano. Luego amenaza con “partirle su madre”, se escuchó en la grabación.

Al fondo, se escuchan varias voces que les piden irse, devolver el celular, terminar con la peles.

“Nos pegó, cómo nos vamos a ir. Si trae pistola es su bronca, señora”, gritaba la mujer involucrada y quien presuntamente tenía el celular de Alfredo Adame.

“La señora me pegó, se me agarró, se me dejó venir, luego el otro. Dame mi pinche celular o te voy a poner en tu madre. Háblale a la policía, por favor, si es tan amable”, son las últimas palabras se le escucha decir a Alfredo Adame.

En Twitter, una mujer dijo ser quien se enfrentó con Alfredo Adame en plena vía pública.

La usuaria afirmó que tiene pruebas de que Alfredo Adame fue violento con ella, cuando le cuestionaron cómo inició la riña con Alfredo Adame, la mujer dijo que el actor los amenazó con una arma por no cederle el paso a su vehículo.

