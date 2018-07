Alfredo Adame denuncia compra de votos y defiende a actores políticos

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame acudió a votar hace unos momentos en su casilla ubicada en la Delegación Tlalpan, desde la que aprovechó para señalar que hará hasta el momento tres denuncias por compra de votos.

“Confío en que serán unas elecciones limpias por parte del Instituto Nacional Electoral, no son limpias por parte de algunos partidos que están acostumbrados a comprar votos, yo ya levanté la primera denuncia a las nueve de la mañana por esto, y ahorita vamos a levantar otras dos, espero que todos los ciudadanos que vean mapaches comprando votos (denuncien). Sobre todo a la gente menos favorecida es a la que por mal comer tres días con una mugrosa despensa les compran el voto”.

El también actor contiende por la alcaldía de Tlalpan, al igual que otros actores en distintos cargos. Recientemente Laura Bozzo criticó su decisión de ir por un cargo político, a lo que él respondió:

“Se me hace un total disparate y más de una persona que salió huyendo de Perú, que estuvo arraigada cuatro años dentro de un foro por lavado de dinero, por narcotráfico por venta de joyas ilegalmente, tráfico de influencias y por todo lo que hizo y que venga aquí atacando a los mexicanos”.

También apoyó a sus compañeros actores que buscan ganar un cargo político por distintos partidos.

“Yo quiero decir que mi compañero Sergio Mayer está preparado, hace dos años que anda mandando mensajes para reunirnos con el jefe de la policía, Gaby Goldsmith tiene tres carreras y toda la actitud y preparación para lo que está conteniendo. De los demás no te puedo decir porque no son mis amigos, no convivo con ellos. De repente la gente confunde que eres actor con que eres idiota, yo tengo tres carreras entonces a final de cuentas no estoy aquí por ocurrencia o por disparate”.

También deseó que los que pierdan las elecciones se resignen.

“Yo espero que haya tranquilidad y calma, que no se calienten los ánimos, que los perdedores no salgan a mostrar sus frustraciones y sus amarguras y que esto se lleve en paz por el bien de los ciudadanos. Quiero que México mejore, que crezca que haya prosperidad, igualdad y beneficio para todos y no para un grupo de gente que es la que gobierna que se enriquece y que al final de cuentas deja en la miseria al sector menos desfavorecido