Nayeli García

Irapuato.- La alcaldesa electa Lorena Alfaro se deslindó de toda responsabilidad por las afectaciones ambientales que se tengan en el Parque Irekua con la construcción de la Torre de Especialidades Médicas, pues dijo que si continúa o no el proyecto, fue decisión del Ayuntamiento donar esa parte del parque que da identidad a la ciudadanía.

“El Ayuntamiento que tomó la decisión de donar un espacio del Parque Irekua a la Secretaría de Salud para que se ejecutara una obra, todo esto está en proceso, y lo único que quiero dejar en claro es que la responsabilidad de haber cedido un espacio, en este caso, de este lugar emblemático, de este lugar que nos da identidad como es el parque Irekua, es del actual Ayuntamiento”, señaló la presidenta electa.

Ver nota: Ortiz desconoce oposición de Alfaro a Torre Médica; deja obra ‘al gobernador’

Se requerirá remover el arbolado de una sección del Parque Irekua. Foto: Archivo Correo

Luego de que el Juzgado Noveno de Distrito concedió la suspensión provisión de la construcción de la Torre Médica de Especialidades, Lorena Alfaro lanzó un llamado a las autoridades para reconsiderar el lugar en donde será ejecutado el proyecto y pidió reconsiderar otras opciones, pues se pronunció a favor de la conservación del parque.

Tal pronunciamiento, causó extrañeza por parte del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que la alcaldesa electa ya conocía el proyecto y le sorprendía que se pronunciara de último momento y más con un proyecto en donde se tiene que anteponer la salud por encima de todo.

Lorena Alfaro precisó en que está a favor de los proyectos de salud y más con un proyecto que tendrá muchos beneficios para los irapuatenses y su postura se planteó para el respeto de los espacios públicos y del medio ambiente, pues la salud no está peleada con el medio ambiente y se debieron tomar otras alternativas.

“Yo solamente puedo decir que es una decisión que tomó este Ayuntamiento y ya no está ni siquiera en el ambiento del presidente municipal, es un proyecto de salud estatal”, mencionó.

Foto: Archivo

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si tomando posesión de su cargo, continuará o no el litigio del amparo para dar continuidad a la obra, precisó no conocer las decisiones que ya haya tomado el actual Ayuntamiento, pues de manera particular ella, no estaba en medio de ningún litigio.

Hace una semana, el Juzgado Noveno de Distrito, concedió a esta Asociación y a las agrupaciones Agenda Ambiental y Ágora Ambiental, la suspensión de las obras y licitación de la Torre Médica que se ubicaría en una zona del parque Irekua, donde tendrían que sacrificar varios árboles.

Miembros de colectivos ambientalistas, aclararon que con la suspensión de los trabajos y licitación de la Torre Médica que se ubicaría en el parque Irekua que concedió el Juzgado Noveno de Distrito, no están en contra del proyecto sino de la ubicación del complejo porque afectaría árboles y bien pudiera reubicarse en otra zona incluso en el mismo Hospital General.

“Hay una relación no solamente teórica entre los derechos a la salud y al medio ambiente sano, sino ahora con la pandemia constatamos que efectivamente hay una relación entre ambos derechos y de lo que se trata es de obligar a las autoridades a que respeten los programas que ellos mismos propusieron y que funjan como ejes rectores de la política pública, en este caso de los Ayuntamientos… Queremos aclarar que no estamos en contra del proyecto”, dijo el abogado Gustavo Lozano, miembro de la Asociación Acción Colectiva Socioambiental.

Gustavo Lozano, aclaró que las agrupaciones ambientalistas no pretende frenar u obstaculizar el proyecto, propuso la reubicación de los consultorios de especialidades médicas.

Ver nota: Aclaran ambientalistas que no están en contra de la Torre Médica, sino de la ubicación