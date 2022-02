Alex Mighty le pone 'flow' a la calle de Silao con su talento en la música urbana

Alex Mighty es desde los 12 años un creador de música urbana, samplea, edita, publica y difunde su propia música desde cero

Guanajuato.- Toda una generación creció escuchando música urbana. Alex Mighty tiene 17 años y es uno de muchos raperos independientes que encontraron en el género una vía para expresarse.

“Me gusta mucho la música de todo tipo. Aquí donde vivo se escucha mucho rap, trap, todo eso, y fue lo que me llevó a escoger el género que canto hoy en día”. Así lo dijo Alex, quien creció en Silao, en el barrio de Sopeña, donde todos lo conocen.

Desde los 12 años comenzó a componer canciones con sus compañeros de secundaria. “Empecé a escribir mis letras, nosotros mismos nos grabábamos, nosotros mismos hacíamos el ritmo y todo. Empecé con un amigo que ahorita está conmigo apoyándome”.

Gracias a Beaker Records, productora que impulsa proyectos locales, en enero, Alex se presentó por primera vez ante un público en el jardín principal de Silao. “Me sentí cómodo con la gente”, relata sobre la experiencia.

Reflejo de la realidad

Música explícita y música limpia, así distingue Alex sus composiciones. “Hago letras de calle, letras románticas, reggaetón… varios géneros para que los niños y toda la gente no agarren una cosa negativa sobre mí. Para tener todo tipo de público que me escuche”.

Alex apoya y admira el trabajo de los hiphoperos y raperos mexicanos como Santa Fe Klan. Cree que la música urbana está rodeada de connotaciones negativas, pero sólo refleja la realidad del entorno de cada intérprete.

“La gente apoya a alguien porque le gusta su música. Habla la realidad, porque hay mucha gente que hace música y pues lo que está cantando en verdad no lo ha vivido”, refiere.

Aprovechar la tecnología

Alex Mighty quiere seguir preparándose, estudiar a nivel profesional lo que hasta ahora aprendió gracias a la tecnología.

“Yo me enseñé a producir mi música viendo videos en YouTube, me enseñé a cómo masterizar las voces. Yo creo que la gente que no pone de su parte está desperdiciando mucho esas cosas, el contenido que hay en las redes”, comparte con correo.

Spotify, Dezzer, YouTube, Apple Música y las redes sociales son hasta el momento el único escaparate donde difunde su trabajo. Pero no descarta ir más allá, “en un futuro llegar a ser grande, representar y poner en el mapa a Silao.

Son una comunidad

Como tantos otros niños y jóvenes guanajuatenses, Alex persigue un sueño y todos los días hace algo por concretarlo. Por eso aconseja “tener siempre fe y hacer lo que tú haces, lo que tú quieras hacer, hacerlo sin importar que la gente te critique”.

El rapero tiene confianza en el talento que hay en Silao, donde jóvenes como él han conformado una comunidad dedicada a crear, a construir un futuro.

“El género urbano siempre ha sido de unión y pues hay que seguir haciendo buena música para que el género no caiga y seguirlo levantando”.

