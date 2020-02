Alertan vecinos por robos en la colonia La Gloria

Redacción

Salamanca.- Los habitantes del sur del municipio alertaron sobre asaltos en el bulevar Sol, frente a la Colonia La Gloria y a unos metros de lo que serán las instalaciones la Guardia Nacional; denunciaron que jóvenes a bordo de una motocicleta sorprenden a los transeúntes principalmente por las noches.

Los afectados dijeron que desde hace unas semanas unos jóvenes aprovechan que en algunos tramos de la vialidad la iluminación es poca para sorprender a las personas que pasan por el lugar y despojarlos de sus pertenencias.

Mencionaron que las víctimas son trabajadores de empresas foráneas que caminan durante la noche y madrugada para dirigirse al lugar donde toman el transporte de personal que los lleva a su lugar de trabajo o bien al regresar a sus casas.

Juan N., quien fue víctima de este delito, mencionó que no tiene la posibilidad de pagar taxi diariamente para llegar a su vivienda, por lo que tiene que caminar por esta avenida; sin embargo en esa ocasión ‘le tocó la de malas’ y le robaron su mochila, cartera y celular.

“Afortunadamente no pasó a mayores; todo sucede muy rápido, no dan tiempo de nada; es mejor no resistirse; somos muchos los que corremos ese riesgo a diario”, dijo.

Por ello los habitantes y transeúntes pidieron mayor vigilancia en esa zona.