Alertan sobre  falsos empleos

Una empresa de Monterrey ofrece trabajos a nombre de Promoción Rural

Cruz Sánchez

Silao.- Advierten autoridades de Promoción Rural, sobre las llamadas telefónicas que realiza una empresa de Monterrey que supuestamente a nombre de esa dependencia y del titular de la misma, está contratando jornaleros locales para que se vayan a trabajar a Florida, lo cual es un completo fraude.

Apoyo Antonio Guevara pidió a la ciudadanía que en caso de que reciba ese tipo de llamadas, se comuniquen al teléfono 7221433 de Promoción Rural.

Y es que delegados de las comunidades Providencia de Nápoles y Monte del Coecillo, ya acudieron ante el funcionario para notificarle sobre esas llamadas telefónicas.

Manuel Domínguez, delegado de Providencia de Nápoles, dijo que le hablaron de Monterrey para informarle que Antonio Guevara, jefe de Promoción Rural en Silao, le había pasado su número de teléfono para informarle que están contratando personas para llevárselas a trabajar a Florida.

“Yo le dije que entonces viniera para hablar a mi comunidad y me contestó que no, que estaba en Monterrey, que cómo se venía”. Ante esto decidió notificarle al propio titular de promoción Rural Antonio Guevara Santoyo.

Antonio Guevara reconoció que hace ocho días, Agustín Araujo, de la comunidad de Monte del Coecillo, le informó que recibió una llamada telefónica de un número de Monterrey bajo los mismos términos.

“Quiero ser muy claro y desmentir esto, es una falsedad, desconozco esto y qué interés y qué personas hay detrás de esto. Desconocemos cual es el ‘modus operandi’ de estas personas, por lo que pedimos que no se dejen engañar”, aseveró. Para contrarrestar esto, dijo que estarán informando en las comunidades y se enviará una alerta a los delegados y a los comisariados ejidales, para que no caigan en algún posible fraude. “No les suelten dinero, no les crean y cualquier duda pueden acudir conmigo”, finalizó el funcionario rural.

RC