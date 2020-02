Alertan por primer caso confirmado de coronavirus en CDMX

Redacción

México.- A través de un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la aprobación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual (UPCAS), y será en marzo cuando entre en funcionamiento.

“Nuestra prioridad es lograr el pleno desarrollo de las mujeres en un contexto libre de violencia de género y acoso sexual. Cero tolerancias a este tipo de conductas” puntualizaron.

Entre sus principales facultades están las siguientes:

Emitir protocolos de actuación

Generar acciones con perspectiva de género que garanticen al personal una vida libre de violencia

Programas de difusión para incentivar la denuncia

Asimismo aseguraron que en el Poder Judicial no habrá cabida para el acoso sexual ni la violencia de género.

“Nuestro fin es lograr el pleno desarrollo de las mujeres en un contexto libre de violencia y acoso sexual”.

Trabajemos para que la justicia sea una realidad y no el privilegio de unos cuantos. No lo será mientras no sea accesible en condiciones de igualdad, mientras haya indiferencia a las barreras que se imponen a las mujeres, a los pueblos indígenas y a todos los grupos vulnerables. pic.twitter.com/Ad5zEtNvg5

— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) February 27, 2020