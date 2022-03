El titular de Protección Civil señaló hasta el momento no hay indicios que sugieran la presencia de un tigre en Tarimoro

Daniel Moreno

Tarimoro.- Tras la muerte de ganado en un rancho, alertaron por la posible presencia de un tigre en Tarimoro.

Esto tras la denuncia de un ganadero de La Noria en el municipio que encontró a 15 de sus borregos muertos de forma misteriosa

A través de redes sociales, José Patiño compartió un video donde mostró a varios de sus borregos que yacían sin vida en el corral, señalando no saber cómo murieron.

El ganadero no descartó el ataque de un depredador como un tigre debido a los que se han encontrado o se han visto en la región.

Te puede interesar: Estas son las pruebas de que hay un tigre suelto en Apaseo el Grande

Al respecto, el titular de Protección Civil de Tarimoro, Rubén Jiménez, dijo conocer el caso pero argumentó que la muerte de estos animales es extraña y se debe revisar con mas calma los hechos.

Foto: Archivo

Señaló que, al saber de lo acontecido, se dieron a la tarea de verificar si había alguna huella o algún rastro que indicara la presencia de un tigre en Tarimoro.

No obstante, destacó que hasta el momento no hay alguna evidencia que lo confirme. Apuntó que incluso en esta zona de La Noria no se han detectado recientemente otros depredadores endémicos, ya sea linces o coyotes, por lo que es mucho mas difícil que se acerquen a las poblaciones humanas.

Ver nota: Si no es un tigre, ¿qué animal atacó el ganado de Apaseo? SMAOT responde

Por ahora se descarta emitir una alerta en la región, aseguró el funcionario.

Mientras tanto se espera conocer que pudo haber pasado con estos borregos.