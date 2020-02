Alertan por extorsiones usando falsos choques

Roberto Lira

Celaya.- La Policía municipal redujo el tiempo de atención a los llamados de emergencia de 26 a menos de 15 minutos, superando el tiempo establecido por gobierno del estado en los compromisos con los municipios, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

El promedio de atención a las llamadas al 9-1-1 se mantenía en 26 minutos el año pasado, cuando la meta estatal era la de acudir a los reportes en 15 minutos, de acuerdo a las nuevas estrategias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha superado este tiempo de atención, además de generar detenciones en flagrancia.

“Ya rebasamos la meta, ya estamos en menos, ahí están los resultados; la flagrancia se da en cuestión de minutos, una flagrancia, un robo con violencia o no violencia no se va a dar en 26 minutos, no te van a estar esperando 26 minutos”, resaltó el secretario de Seguridad.

Asimismo, el funcionario señaló que la atención a los reportes dentro de este lapso depende también de las distancias en que se encuentran las unidades, así como los horarios o la densidad del tráfico vehicular.

Además, Simental resaltó que dentro del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) están trabajando en reducir las llamadas ociosas, donde se está bloqueando números que se han identificado números que constantemente realizan llamadas falsas y con esto evitar que unidades de Policía, Protección Civil, Tránsito u otras corporaciones se movilicen sin necesidad.

