Alertan de riesgo en Puente Negro

La obra de los Puentes Blancos está detenida por la crecida del Lerma, autoridades locales urgen a que los trabajos terminen antes de que termine el año

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Ciudadanos denuncian el riesgo en que se ha convertido transitar por el Puente Negro donde también se construyen los Puentes Blancos, además del material de construcción que se encuentra obstruyendo parte del único carril, algunos automovilistas no respetan el semáforo y se convierte en un caos para cruzar, por lo que urgieron a las autoridades a que se aceleren los trabajos.

Actualmente esta obra que está a cargo del Gobierno del Estado se encuentra parcialmente detenida debido a la creciente del Río Lerma, por lo que el director de Obras Públicas Daniel Mireles, señaló que solicitó a la Secretaría de Obras Públicas del Estado información sobre el estatus de los trabajos que deberán ser concluidos antes de finalizar el año.

Los automovilistas que diariamente tienen que utilizar el puente negro señalan que es urgente que se terminen los trabajos de construcción de los puentes blancos que estarán en las laterales, por el riesgo que representa cruzar el único carril que existe para los vehículos y que no es respetado por muchos automovilistas.

“Es todo un caos principalmente en horas pico, algunos conductores no respetan el semáforo y no ceden el paso del lado contrario lo que ya ha ocasionado accidentes que aunque leves no se debe esperar a que ocurra uno mayor, por eso también es necesario que de manera permanente esté un elemento de tránsito para que fluyan los vehículos como debe de ser”, señaló Saturnino González.

Añadió que el material de construcción se ha ido regando y en algunas partes de la subida al puente hay montones de tierra que también son un riesgo para los ciudadanos, por lo que esperan que se termine esta construcción en el menor tiempo posible o se ponga mayor atención en este tipo de situaciones que los afectan.

RC