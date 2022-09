El gobierno de San José Iturbide advirtió que los mensajes de WhatsApp en lo que piden pagos de Catastro son falsos

Enrique Pérez

San José Iturbide.-Las autoridades municipales alertaron a la población sobre mensajes de WhatsApp falsos que supuestamente provienen del Catastro e Impuestos Inmobiliarios. Sin embargo, el municipio no realiza pagos vía electrónica.

El secretario del ayuntamiento, Leonardo Alfonso Vázquez Ríos, comentó que los mensajes de texto, por WhatsApp y otras aplicaciones similares son un intento de fraude, lo cual abunda en la región, por lo que pidió a la ciudadanía estar alerta

Lee también: Tras dos años de espera, regresa la famosa Charreada de Fiestas Patrias en San José Iturbide

Mensajes falsos San José Foto: archivo

“Efectivamente se ha dado mucho últimamente. No solamente requerimientos de pago por vía electrónica que evidentemente son casos de fraude o en algunas otras situaciones de extorción. Pero ha sido muy recurrente no solo en Doctor Mora sino es un asunto regional”, mencionó Leonardo Alfonso Vázquez Ríos secretario del ayuntamiento…Mencionares a la ciudadanía que se mantengan alertas. Para que no se dejen convencer por este tipo de mensajes de requerimientos de pago, pues la administración no los efectúa por medio electrónicos.

Pide reportar de inmediato lo números engañosos

El funcionario recalcó que la administración hace llegar por escrito los requerimientos de pago y siempre procuran que los trabajadores municipales entreguen el documento de forma personal a los ciudadanos. Además, los trabajadores adscritos de la dirección de Catastro e Impuestos Inmobiliarios deben identificarse plenamente al acudir a los domicilios.

Más información: Estado entregaría ‘Mercado Mi plaza’ a San José Iturbide en octubre

“Comentarle a la ciudadanía que estén alerta y que no se dejen engañar. En este sentido, nosotros (Autoridades municipales) también estamos al pendiente para reportar estos números y hacer uso de los medios legales correspondientes”, indicó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir a la Presidencia Municipal o usar el número telefónico de emergencia para que orientarlos. Ya que hay un área de prevención en Seguridad Pública. La cual da seguimiento a los reportes de los números de los cuales intentan hacer este tipo de ilícitos.

MJSP