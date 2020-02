Alertan de deterioro en Cuenca Alta

Cuca Domínguez

Salamanca.- Habitantes de las comunidades del Área Natural Protegida Cuenca Alta del Río Temascatío y autoridades ambientales que conforman el comité técnico acordaron realizar acciones para atender la extracción de materiales pétreos como arena, gravilla, piedra de río, de especies y tala, que la ubican como una de las más devastadas.

José Francisco García Villafaña, presidente del Área Natural Protegida Río Temascatio A.C, dijo que esta zona presenta dos aspectos importantes en su deterioro, sobre todo en la extracción de materiales, y tala en la parte norte de la zona, donde se está cortando árbol verde y no hay quien les diga que no está permitido.

“Como habitantes de la zona nos hemos visto en la necesidad de enfrentar este tipo de situaciones de manera personal o directa con los infractores, que aseguran que no hay nada que lo prohíba; y efectivamente no se tiene un control en el acceso de las personas y adentro no hay señalética que le diga al visitante que no se puede llevar algo”, dijo.

García Villafaña dijo que entre los acuerdos se acordó que les entreguen en comodato la caseta de la PAOT que está en Meza de Aguirre y desde ahí tener un control a través de los habitantes de la zona para ver quién está dispuesto para prestar el terreno para la caseta, porque será un punto clave, aunado a que se implemente la reglamentación de los visitantes que actualmente se carece.

Destacó además que se requiere trabajar en el tema de los guardabosques y conformación de brigadas contra incendio, para atenderlos en caso de que se registren luego de que el año pasado, si se registraron incendios y hoy se tienen que tomar medidas preventivas; incluso recibieron de la SMAOT algunos implementos como manuales como picos, abate fuego y rastras, por parte de David Guzmán González, coordinador de áreas naturales protegidas de la SMAOT.

Claudia Ceballos Ledesma, directora de Participación y Corresponsabilidad Social de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), dijo que ante las denuncias de los habitantes de la zona se iniciarán las inspecciones y las denuncias correspondientes; incluyendo la participación de los guardias ambientales con los que se trabajará inspección, recorridos y la promoción para que la gente conozca el área e impulsando los temas de educación ambiental.