Alertan a ciudadanos por falsos títulos de derecho de agua

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Humberto Navarro de Alba, alertó a los ciudadanos para que no se arriesguen y paguen por títulos de derecho de agua, luego de que ya van más de 100 títulos los que se han detectado que son falsos y solo timaron a aquellos que los compraron.

El funcionario federal destacó que los títulos apócrifos llegan a la Comisión Nacional del Agua cuando quieren realizar un trámite y se les advierte que el documento es falso y se les sugiere que presenten las denuncias penales y la propia CONAGUA se suma a hacer las denuncias, junto con el afectado y apoyados con asesoría jurídica de los afectados.

“Lo que no queremos es que se pase por alto esto, queremos que se sancione, que se castigue a quienes lucran con la necesidad de la población, dijo al mismo tiempo que aseguró que desde que llegó a la CONAGUA, ha tenido conocimiento de por lo menos 100 títulos, que según concesionan una cantidad importante de volumen, pero la realidad es que son falsos”.

Ante esta situación ha pedido mucha atención a los usuarios que están buscando la compra y adquisición de algún derecho de agua potable que se acerque a la CONAGUA para que se les pueda dar toda la asesoría y la certidumbre de que los títulos son buenos.

Dijo que la mayoría de los supuestos títulos, son los que se venden a particulares, especialmente para el tema agrícola, otros para el uso público urbano, “nos han llegado de todas partes del estado, no podemos particularizar.

Sobre el avance de las denuncias presentados, dijo que no sabe de los avances porque las presenta directamente el interesado, ellos les dan seguimiento, porque no se puede dejarse pasar, se tiene que proceder; porque entran vivales, coyotajes, oficinas, despachos que han sorprendido a la gente por ello siempre les dice a la población que no utilicen “gestores de coyotes”, que vayan de manera directa con la CONAGUA, para que de manera directa puedan saber si el trámite es válido o no.

“Lo que hacen es que venden el título de un aprovechamiento que está legalmente, pero el título no es el mismo, no tiene las coordenadas, las firmas electrónicas son falsas, por ello se pide que se presenten las denuncias, porque en muchas de las cosas los pozos no existen, o les venden títulos de pozos vigentes que tienen sus papeles en regla”, por ello reiteró que para cualquier trámite acudan a la CONAGUA.