Alertan a padres por nueva broma ‘de moda’ entre adolescentes

México.- Un video se ha estado volviendo viral en el internet ya que muestra lo que sucede en Estados Unidos con la situación de quienes llegan desde fuera para tener una oportunidad en ese país.

En la grabación puede verse cómo el padre de un niño mexicano señala frente a las familias que su hijo sufre de comentarios racistas por parte de otros jóvenes.

Es en ese momento que otro hombre blanco, de nombre Tom, que estaba allí le lanza este comentario hiriente: “¿Por qué no te quedaste en México?”

Esta pregunta causó mucha indignación entre los otros padres, ya que muchos provienen de minorías étnicas que se reunieron para tratar estos problemas racistas que está habiendo dentro del plantel.

El padre de este pequeño dice que su hijo estaba llorando debido a los apodos que le ponen como ‘taco’ ‘enchilada’ y ‘nacho’, al momento fue interrumpido por un hombre de origen afroestadounidense: “¡Tienes que irte!, ¡fuera!, eso es asqueroso”.

Adrián, el mexicano, siguió con su postura y comentó que se había mudado a Norteamérica debido a que creía que era el mejor país del mundo.

El hijo de Tom escribió en Facebook: “Hoy mi padre hizo una pregunta deliberadamente racista en la reunión sobre diversidad e inclusión de la Saline Area Schools. Sus puntos de vista extremistas no representan los míos de ninguna manera. Expreso mi solidaridad con los refugiados e inmigrantes en el mundo”.

WATCH: ‘Why didn’t you stay in Mexico?’

Audience gasps as a racist interrupts a Latino man talking about the racism his son experiences at a Diversity and inclusion school meeting in Michigan. pic.twitter.com/PDCEVg1t16

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 4, 2020