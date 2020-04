Alerta fuga de toma clandestina en la comunidad de Juan Martín

Redacción

Celaya.- La fuerte fuga en una toma clandestina de gasolina ubicada en tierras de cultivo en la comunidad de Juan Martín, causó una fuerte movilización de personal de PEMEX, elementos del Ejército y de la Policía Estatal.

Pero además, generó una grave pérdida económica al señor Antonio, dueño de las parcelas afectadas, que suman 9 hectáreas y significan una pérdida económica de 100 mil pesos de lo que ya había sembrado de jícama y maíz.

El chorro de gasolina alcanzó una altura de 30 metros que afectó la siembra de 5 hectáreas de jícama y 4 de maíz, que en pesos significa una pérdida económica de 100 mil pesos, para el dueño de las parcelas.

El reporte de la extracción ilegal del hidrocarburo se hizo alrededor de las 14:00 horas de este jueves, fue entonces que el personal de PEMEX le avisó al dueño de las hectáreas que un ducto que pasa por su propiedad había sido perforado de manera ilegal y que ya el combustible estaba esparcido por sus parcelas.

“¿Ahora quién me va a pagar mi siembra?, ya perdí mi siembra de jícama y maíz, apenas acabo de sembrar y ahora quién me va a pagar, me dicen que me lo paguen los malandrines que son los que andan ordeñando los ductos, yo le digo a PEMEX que quién me va a pagar todo lo que ya invertí, quién me va a indemnizar”, dijo el afectado.

Los elementos de PEMEX comentaron que es un ducto en el que se ha extraído combustible de manera ilegal en varios metros en esa zona de la comunidad de Juan Martín, pero seguramente se les salió de control y eso provocó la fuga.

En el sitio quedaron varias hectáreas afectadas por la gasolina derramada.

El propietario y su hijo acudieron al lugar a exigir una respuesta a su solicitud de indemnización, pero les señalan que es una toma clandestina y se tiene que seguir un proceso jurídico.

Tras varias horas la situación fue controlada por personal de PEMEX.