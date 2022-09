Dado que fue una solicitud de la Comisión Nacional de los derechos humanos se pondrá en análisis y entrega de un informe la situación en el estado para la activación de violencia de género

Guanajuato.- La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido López señaló que el grupo analista conformado tendrá la responsabilidad de decidir si se emite o no la Alerta de Violencia de Género para Guanajuato. A partir de su conformación el pasado 9 de septiembre, tiene 30 días para presenta el informe sobre la situación en la entidad. El documento versará en materia de violencia feminicida y desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes.

Analistas deben entregar documento completo sobre violencia de género

El grupo que se conformó el pasado 9 de septiembre presentará un informe sobre la situación de violencia en la entidad No obstante se espera poder cumplir en los plazos establecidos por la ley para emitir o no alerta de violencia de género.

Asimismo, mencionó que el grupo de trabajo firmó un acuerdo de confidencialidad. Por ello, no se pueden dar a conocer detalles ni los avances que se tienen hasta el momento.

Pulido manifestó que el grupo de trabajo tiene la posibilidad de realizar visitas y solicitarle información tanto al gobierno del Estado como a los municipios. Deberán ser aquellos señalados en la solicitud de alerta de género emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Estos son: Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Silao y Valle de Santiago. Además, recabarán información publicada en los diversos medios de comunicación, datos de encuestas y se llevarán a cabo entrevistas con colectivos, la academia y miembros de la sociedad civil organizada.

El proceso que sucede al documento

Por ello, reiteró que se está en la etapa de la realización del informe. El cual se presentará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim). Este a su vez lo entregará al gobierno del Estado, en donde se señalarán una serie de recomendaciones. Si dichas recomendaciones son aceptadas el Poder Ejecutivo estatal tendrá 6 meses a partir de los señalamientos para implementarlas.

Será posterior a este tiempo cuando el grupo de trabajo debe volver a revisar los indicadores cumplidos. También deberá revisar los indicadores que el gobierno del Estado no pudo cumplir. Y se determinará por parte de la Secretaría de Gobernación y Conavim si la solicitud de alerta procede o no, cuáles son las condiciones en las que procedería o no procedería.

“Pero sin olvidar que la Conavim, tiene la posibilidad de que, aún y cuando no proceda, señalar una serie de acciones de seguimiento. Entonces estaríamos pendiente de cumplir con todos estos pasos y ahorita estamos en la conformación de lo que, es propiamente el análisis para poder hacer este informe”, señaló.

Alerta de violencia de género en el estado

No es algo nuevo que la violencia de género predomina en los ambientes familiar, digital y laboral en el estado de Guanajuato. Periódico Correo señaló a través de la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. Predominantemente la violencia psicológica y económica, y solo por detrás la física.

