La secretaria de Gobierno, Libia García, dijo que la alerta de género no ha disminuído los ataques contra mujeres en otros estados

Guanajuato.- La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, afirmó que la alerta de género no es un mecanismo efectivo para erradicar la violencia contra las mujeres, pues así se ha demostrado en diversas entidades en donde existe esta medida.

Así lo dijo luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emita una declaratoria de Alerta de Violencia de Género por la violencia feminicida en Guanajuato, así como la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes específicamente en León, Celaya, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Silao, Cortazar y Valle de Santiago.

A decir de la funcionaria estatal, aunque se tiene conocimiento de dicha solicitud, hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles no se había notificado de manera formal y el plazo para ello vence este mismo miércoles, pues la ley marca cinco días para la notificación.

No obstante, insistió que “la realidad es que en los más de veinte de estados que tienen esta alerta de género, no ha representado un elemento sustantivo para erradicar la violencia, no me parece una medida efectiva. Nosotros como autoridad estaremos atentos a dar toda la información, creemos que ha habido otros mecanismos que el estado también ha implementado en materia de prevención a la violencia”.

Mencionó que son alrededor de 22 estados en donde se ha implementado la alerta de género, sin embargo, dijo que los indicadores reflejan que ha aumentado la violencia, “es decir, no ha resultado ser un mecanismo que logre incidir en que reduzcan los índices de violencia contra las mujeres. Estaremos atentos a responder, pero no resulta un mecanismo eficaz para las mujeres”.

Libia García detalló que a partir de dicha solicitud hecha por la CNDH a la CONAVIM iniciará todo un proceso, y el primer paso es que el Gobierno del estado sea notificado; después vendrá la conformación de un grupo de trabajo en donde se aportarán los elementos en los que se ha venido trabajando; posteriormente, en su caso, se presentarán las recomendaciones, la aceptación o no de estas y después, la resolución.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la autoridad, con la CONAVIM y atentos a cualquier requerimiento que se nos haga para conformar este grupo de trabajo”, señaló la titular de la Secretaría de Gobierno.

En el 2014, durante la administración estatal de Miguel Márquez Márquez, también se solicitó la alerta de género, sin embargo, ésta no prosperó porque se cumplieron las 13 recomendaciones emitidas por la CONAVIM, según declaró el exmandatario en julio del 2015.

