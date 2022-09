ALERTA DE GÉNERO GUANAJUATO: SORPRESAS EN EL CONGRESO

YA ERA HORA. Inmediatamente se ve cuando el PAN tiene voluntad de sacar adelante acuerdos en una de las comisiones legislativas en donde más se atoran los consensos: la Comisión para la Igualdad de Género.

Y NO LO HICIERON. Ayer, los azules bien pudieron haber bateado sin miramientos como otras ocasiones lo han hecho con la mano en la cintura, una propuesta de la bancada de Morena para cambiar el mecanismo de alerta de género en Guanajuato.

VOLUNTAD. Y de manera increíble, la mayoría panista aceptó la propuesta de la priista Yulma Rocha para buscar el “cómo sí” se podía capitalizar algunas fracciones de la iniciativa para mejorar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado algunos conceptos como violencia feminicida, misoginia y muertes evitables que hoy no están incluidos.

IMPROCEDENTE. Tanto la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar como la representante de la Fiscalía General Elizabeth Durán Isaís, coincidieron en señalar que la reforma en los términos planteados por los morenistas sería inoperante porque el fundamento de la solicitud, del procedimiento y declaratoria se pide a una ley local cuando se lleva a cabo por una autoridad federal.

AUNQUE NO LO CREA. Y lo más sorprendente fue escuchar a la panista Katya Soto Escamilla quien también cuestionó cómo y con qué facultades en el Congreso local se podían establecer obligaciones a las autoridades federales y propuso que se llevara a cabo una mesa de trabajo interna para aprovechar los puntos rescatables de la iniciativa morenista.

CONTEXTO. La priista Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la comisión ponderó también los puntos positivos de la iniciativa pero sobre todo el entorno pues se acaban de instalar las mesas de trabajo para la solicitud de una alerta de género en el estado.

LES HABLAN. Desde su trinchera opositora indicó que también era una oportunidad para sacar de su zona de confort a las autoridades y establecer mecanismos para que la violencia feminicida pare y se combata con acciones efectivas de la autoridad.

ANTECEDENTES. El PAN y su mayoría en comisión pudo liquidar la iniciativa y mandarla al archivo. Yulma Rocha del PRI tampoco suele morirse en la raya para defender alguna propuesta que realice Morena.

DE VES EN CUANDO. Por la razón que haya sido, así como se cuestiona la cerrazón panista para ponerle piedritas a veces absurdas en el camino a ciertas propuestas de la oposición, ahora hay que celebrar su pequeña mutación. Más días como estos.

Lee también: Sociedad civil y gobierno trabajarán por la Alerta de Género para Guanajuato

LA DEL ESTRIBO…

La secretaria de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo dijo ayer que el gobierno federal aún no responde qué funcionario vendrá a Dolores Hidalgo a dar el Grito de Independencia aunque ya es un hecho que estará el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien ayer retornó de su viaje por Europa.

¿Vendrá alguna de las “corcholatas” presidenciales a Dolores Hidalgo o un funcionario equis a cumplir con el ritual?

DIEGO SINHUE PERFILÓ EL PLAN B PARA EL ZAPOTILLO HACE 4 AÑOS

“Yo no conozco el plan B. No sé si Diego (Sinhue tiene contemplado el plan B. Para mi sigue siendo el plan A y como guanajuatense lo digo porque además hay decreto de hace 25 años en donde esa agua va a León, a Los Altos de Jalisco y la zona Metropolitana de Guadalajara y entonces no es un tema de caprichos, hay un decreto, hay un proyecto y ya está muy avanzado y creo que lo mejor es concluirlo”.

Así declaraba hace exactamente 4 años, Miguel Márquez a un par de semanas de dejar el poder y en reacción a unas declaraciones que hizo Diego Sinhue Rodríguez en las que dijo que había un plan B a El Zapotillo cuando era casi un sacrilegio político, decirlo.

El ahora gobernador en funciones quizá tampoco se imaginaba el escenario que viviría cuando se acercara al último tercio de su mandato. Lo del plan B lo planteó en campaña pero apenas arribó al poder y vio que había opciones por las señales enviadas desde Palacio Nacional y aguantó en la medida que se acercaba a su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Si se cancela el Zapotillo, tenemos que hacer algo en este momento, no hay un plan “B”, dijeron que van a trabajar en un plan “B”, yo hablé con SAPAL y dijeron que no hay Plan B. Yo veo vivo al Zapotillo, veo como una buena señal eso que el presidente haya desmentido que se va a demoler la presa”, declaró el gobernador.

Antes de irse, Miguel Márquez hablaba de la urgencia de liquidar a la empresa que resistía con amparos.

“Y ustedes me conocen yo soy de los que me muero en la raya. Se han invertido miles de millones y no solo es para León el proyecto para León”.

Puras bravuconadas que no tenían sentido porque solo se daban en el ámbito mediático. Márquez ya se iba y Diego Sinhue que aun no llegaba tanteaba el terreno.

López Obrador siempre dio muestras de que quería solucionar el problema de raíz y en algún momento alentó esperanzas de que podría dar el campanazo a favor de Guanajuato.

Pero no. Hoy el mandatario estatal digue esperando una cita que no llega desde hace 9 meses.

“Ya estuvimos con Germán Martínez (titular) de Conagua y vamos bien. Hay varias opciones, pero el ‘plan b’ en el que más se ha avanzado, sobre todo porque está dentro del estado, es hacer una nueva presa en Ocampo que se llama ‘Paso de Cabras’”.

“Si los de Jalisco no nos quieren dar agua, la opción más viable, no quiere decir que es la que vaya a ser, pero la que va avanzando más es la posibilidad de crear una presa ahí que no inundaría ninguna comunidad y estaría en Ocampo”.

El plan B que esbozó Diego Sinhue y negó Miguel Márquez hace 4 años es una realidad. Desdeñoso, el gobierno de López Obrador ya anunció un plan hidráulico para Nuevo León y Jalisco, curiosamente gobernadas por Movimiento Ciudadano. En Guanajuato ni sus luces.

ALEJANDRO ARIAS: CON ALITO HASTA DONDE TOPE

Que el PRI en Guanajuato no está atenido ni aferrado a la coalición PRI-PAN-PRD a nivel nacional como la única gran alternativa para 2024 dice el coordinador de la bancada priista en el Congreso local, Alejandro Arias Avila.

Ayer le manejé en este espacio esa hipótesis. Y es que se dice en radiopasillo tricolor que en Guanajuato ya sueñan con sacarse la lotería en la siguiente elección federal. Alcaldías, curules aseguradas y hasta la segunda fórmula de la candidatura al Senado. Y todo por obra y gracia del acuerdo de coalición.

En otras palabras, que logre los votos que logre, el PRI tendría espacios sin mayor trabajo de tierra.

Arias Avila jura y perjura que no ha habido una sola reunión con sus homólogos azules. Es más, que él sigue trabajando con el escenario número 1 que es ir solos y sin más logotipos acompañándole.

En otras palabras, que no hay ilusos para que no existan desilusionados.

Es un tema interesante porque vamos a plantear el escenario contrario. Que Alito Moreno se salga con la suya y sea candidato solitario del PRI a la presidencia de la república lo que implicaría la ruptura definitiva con el PAN y el PRD y engordarle el caldo a la 4T.

¿En qué posición o mejor dicho, qué posición jugaría el priismo guanajuatense frente al panismo gobernante en una eventualidad de que el PRI no solo no fuera a la alianza sino que se entregara a los brazos de la 4T?

Alito Moreno quiere ser candidato presidencial y eso ya de por sí es un factor que va en contra de la coalición “Sí por México” y una ilusión con la que puede jugar la 4T.

Para decirlo claro, del PRIAN al PRIMOR en Guanajuato hay una distancia importante que quizá podría inquietar a los jerarcas nacionales azules pero más a los guanajuatenses.

Se vale especular porque faltan muchos encuentros y desencuentros para las definiciones finales. Lágrimas y risas preelectorales.

