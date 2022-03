Le platicaba del cuello de botella que implica Cofepris que dirige Alejandro Svarch para lo que hace a la aprobación de protocolos de investigación clínica y los medicamentos innovadores.

La AMIIIF que lleva Cristóbal Thompson ha buscado sensibilizar a las autoridades, ya que en investigación clínica un proceso de hasta 200 días inhibe futuras inversiones.

Lo mismo la aprobación hasta por 4.3 años de una nueva molécula de la industria cuando en Brasil tarda 2 años y en EU sólo uno. Esto va en detrimento de la salud de todos.

En general el cambio de políticas en salud implementado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado otros costos. Tan sólo modificar los esquemas de distribución de medicamentos ha generado escasez en instituciones como el IMSS de Zoé Robledo, el ISSSTE a cargo de Pedro Zenteno y las clínicas y hospitales de Salud que comanda Jorge Alcocer.

La desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI con soporte en la precaria infraestructura pública, no ha resultado la mejor idea.

En consecuencia el gasto de bolsillo de las familias en salud se ha incrementado notoriamente durante el sexenio. Ya se caminaba en tal sentido.

De ahí que la demanda hacia los hospitales privados haya crecido, lo mismo a las firmas de diagnóstico y a las farmacias.

Estas tres categorías han podido crecer, no sólo por la pandemia, sino por la deficiencia del sector salud público; a la clase media no le ha quedado otro camino.

Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Aldir ha visto reflejado esto último en sus nosocomios más accesibles, lo mismo los centros de diagnóstico como Chopo que dirige José Carlos Pérez y Pérez.

Vaya las farmacias también se han visto beneficiadas. Firmas como Farmacias del Ahorro de Antonio Leonardo Castañón, Farmacias de Guadalajara de Javier Arroyo, Similares de Víctor González Torres, San Pablo que lleva Mario Romero Lois han mantenido dinámicos ritmos de avance.

Se calcula que hoy el gasto de bolsillo de los mexicanos para cubrir la salud está en más del 50% vs el 20% en el que se ubica la OCDE.

Así que en adición a la precarización de salarios y la inflación, políticas públicas sobre las rodillas ya lastiman el nivel de vida de muchos.

AEROMÉXICO FUTURO DIFÍCIL AQUÍ Y COSTO LABORAL UN LASTRE

Tras de que Aeroméxico que lleva Andrés Conesa concluyó su reestructura en la que los socios nacionales, esto es Eduardo Tricio, Jorge Esteve, Antonio Cosío y Valentín Diez Morodo sólo tienen 5% de las acciones, el futuro competitivo de la aerolínea no se ve fácil. Frente a Volaris y Viva Aerobús de Roberto Alcántara, en vuelos nacionales no es rentable. Su apuesta serán los internacionales. Un factor en su contra es el alto costo laboral que no se logró corregir.

ELECTRICIDAD PANORAMA COMPLICADO Y SÓLO MÁS PARÁLISIS

Se adelante o no la iniciativa de reforma eléctrica de SENER de Rocío Nahle, las noticias no parecen las mejores, máxime el fallo que podría venir de la SCJN para desechar las impugnaciones de particulares. El proyecto lo presentó la ministra Loretta Ortiz. En esencia todo ello va en contra de futuras inversiones, lo que mantendrá la parálisis económica. En las empresas prácticamente lo orgánico.

AINDA GALARDÓN POR CRITERIOS ASG EN AMEXCAP

El fondo de inversión AINDA que preside Óscar de Buen y que lleva Manuel Rodríguez fue galardonado en la cumbre de AMEXCAP que preside Eduardo Cortina. Ganó el premio Alebrijes al incorporar en su día a día los estándares ESG. AINDA trabaja ahora mismo en ampliar las autopistas Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y Arriaga-Ocozocoautla.