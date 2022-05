Alejandro Navarro vuelve a ser acusado de violencia política de género, ahora por la regidora de MC, Liliana Preciado Zárate

María Espino

Guanajuato.- Nuevamente una regidora del Ayuntamiento de Guanajuato denunció públicamente ser víctima de violencia política en razón de género por parte del alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

Se trata de Liliana Alejandra Preciado Zárate, regidora por Movimiento Ciudadano, quien en rueda de prensa hizo público estar siendo víctima de hostigamiento, amenazas, calumnias y amedrentamiento por parte del presidente municipal Alejandro Navarro cada vez que no ha votado a favor de las propuestas del primer edil.

“Declaro que no daré un paso atrás, y que seré enérgica condenando cualquier acto que vulnere mis derechos y el ejercicio de mi actuar como regidora, pero, sobre todo, alzaré la voz para denunciar la violencia política en razón de género de la que estoy siendo víctima, por mí, por las mujeres que me preceden y por las que vienen (…) las mujeres tenemos derecho a ejercer nuestros cargos sin violencia”, reclamó.

Dijo que desde que asumió el cargo, el 10 de Octubre del 2021, su compromiso ha sido con la ciudadanía guanajuatense, en congruencia con sus principios e ideales; y jamás “por los intereses o las decisiones discrecionales de unos pocos”.

Alejandro Navarro ya había sido denunciado por violencia política de género

Alejandro Navarro es acusado de violencia política de género… otra vez Foto: especial

Recordó que esta no es la primera ocasión que en el Ayuntamiento un hombre busca desestimar lo que una mujer de oposición opina.

Esto en referencia a la denuncia levantada desde el año pasado por la regidora del extinto partido Fuerza por México, Celia Carolina Valadez, quien reclamó violencia política en su contra por parte del alcalde, debido a que en la primera sesión de Ayuntamiento en la que Navarro Saldaña la excluyó del Comité de Adquisiciones. Además, no le envió la orden del día de la sesión.

Finalmente, el el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) resolvió que Alejandro Navarro sí ejerció violencia política de género, por lo que obligó a repetir la sesión de Ayuntamiento este primero de abril.

Liliana Preciado levanta denuncia

Foto: Especial

Ahora, Liliana Preciado apuntó que pareciera que su actuar como regidora le incomoda al presidente municipal.

“Mi actuar en el cuerpo edilicio parece incomodar a quién encabeza el rumbo de la administración pública municipal. Y es que cada que de forma libre y responsable he ejercido mi derecho de votar al interior del Ayuntamiento y este no coincide con las propuestas del alcalde, inevitablemente he sido víctima de todo tipo de acciones que violentan y vulneran el ejercicio de mis derechos. Pareciera que quien preside la administración le teme a la crítica y busca utilizar todos los medios posibles para ridiculizar, calumniar, amedrentar, hostigar y hasta acosar a quién no está de acuerdo con sus decisiones”, expresó Preciado Zárate.

La regidora de MC destacó que los actos de violencia política en su contra han sucedido con el tema del aumento al transporte público, implementación de parquímetros en la vía pública y, el más reciente, la elección de los nuevos Consejeros del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Simapag ), en donde ella señaló que su voto fue en contra de las propuestas hechas por Alejandro Navarro.

“Ocurrió en el caso del aumento al trasporte público; la colocación de parquímetros en la vía pública; la selección de consejeros del SIMAPAG; y en más temas en los que tras mi votación, se ha intimidado a mi círculo familiar y a mi persona y es por ello que quiero dejar constancia pública del temor y la situación de riesgo a la que me siento expuesta, al igual que temo por la integridad física de mi familia y el equipo que me acompaña”.

Por lo anterior, Liliana Preciado Zárate informó que, junto con su equipo jurídico, procederán ante las instancias correspondientes y será este lunes cuando interponga la respectiva denuncia en contra de Alejandro Navarro Saldaña por violencia política en razón de género en su contra.

Cabe mencionar que los regidores de oposición Carolina Valadez (Fuerza por México), Estefanía Porras y Paloma Robles (ambas de MORENA) y los priistas Patricia Preciado y Ángel Araujo respaldaron a Liliana Preciado durante su denuncia pública y se dijeron a favor de que todas las acciones de la función pública sean transparentes y bajo respeto por la libre opiniones de cada miembro del Ayuntamiento.

