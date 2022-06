A Alejandro Navarro en la marcha del orgullo lo ovacionaron al expresarse a favor de la igualdad, pero no en su municipio sino en León

Guanajuato .- El alcalde Alejandro Navarro negó que fuera oportunista su participación en la marcha del orgullo en León, donde la comunidad LGBTQ+ al expresarse a favor de la igualdad.

En entrevista, el presidente reiteró que quienes hoy tienen puestos de poder como alcaldes y diputados pueden influir sobre los demás con cosas positivas como la Igualdad y la inclusión.

“El amor es amor, si dos personas se quieren no tenemos por qué negarles y hasta ahí, hay otros temas que no estoy de acuerdo, pero ese es otro tema que es el derecho y respeto a la vida, eso siempre voy a estar a favor de la vida pero son dos cosas diferentes”, dijo, en alusión a la interrupción del embarazo.

Acudió por una invitación

El alcalde reiteró que no fue oportunismo su participación en la marcha. Dijo que ya que desde el día Internacional de Turismo, él se pronunció en que Guanajuato tendría que ser un municipio abierto y una capital incluyente.

“A mi me invitaron y yo les digo que a donde me inviten voy, y hay veces que cuando no me invitan también voy, pero hubiera sido de muy mal gusto ir a esta marcha si no me hubieran invitado”, añadió.

Reconoció que tuvo nervios de que le pudieran chiflar y le dijeran que se baje pero ocurrió lo contrario porque el mensaje era muy claro : todos somos iguales.

Recordó que como diputado local no estuvo en la agenda legislativa este tema.

“Hoy es importante que esté, creo que es importante que evolucionemos ya sea en esta Legislatura o en la próxima, tenemos que abrir los ojos”, enfatizó.

Sobre los comentarios que recibió en redes sociales en torno a que podría tener problema por ser del PAN y apoyar estas causas; señaló que Acción Nacional es un partido generoso y un partido grande, que está a favor de la dignidad de la persona humana y no tendría que tener conflictos por ello.

