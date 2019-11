Alejandro Navarro anunció que para 2020 no obtendrá aumento en su sueldo

Manifestó que la medida, de momento, solo es para él pues dijo no poder hablar por el Ayuntamiento y en su momento cada quien decidirá si se suma o no

Guanajuato.- Alejandro Navarro Saldaña, alcalde capitalino, anunció que para el 2020 congelará su sueldo y no obtendrá ningún aumento en lo que resta de su administración, pues subrayó que él no llegó a la alcaldía con la intención de obtener dinero.

Manifestó que la medida, de momento, sólo es para él pues dijo no poder hablar por el Ayuntamiento y en su momento cada quien decidirá si se suma o no.

Sobre los directores de área apuntó que ellos son empleados y no habrá modificaciones en sus salarios pues subrayó que esto podría propiciar que trabajen menos, tomen cosas que no les pertenecen o que hagan uso de vehículos los fines de semana para situaciones personales, entre otros aspectos.

“Yo no puedo hablar por los demás miembros del ayuntamiento, por lo menos en el mismo si y en el tema de los directores tendremos que estarlo pensando con ellos y con el tema de tesorería porque lo que menos quiero es que la rato se genere que, como no me pagas te trabajo media hora menos o agarre algo que no me correspondía o agarre el coche y me lo lleve el fin de semana, yo desde un principio les dije que yo no venía aquí por dinero y no me pienso aumentar el sueldo”.

Dijo que la decisión es con el objetivo de generar economías y de no hacer más grande el gasto público, por ello adelantó que también analizarán otros temas como el gasto de gasolina y el uso de vehículos para garantizar que se emplean de manera adecuada y no se utilizan los fines de semana fuera de horario laboral.

“Es con la intención de que no crezca el gasto público, también se está revisando el tema de gasolina, que no se utilicen los vehículos el fin de semana, que les quitemos los celulares a quien no los requiera y gastos como las aguas minerales, las cocas, las galletas en oficinas y esas tonterías”.

Navarro también advirtió que al tener menos ingresos no permitirá que se gaste de más, por ello analizarán varias de las partidas que casi no se usan como son boletos de avión, gastos internacionales, las cuales se reducirán al mínimo y el dinero se destinará a cosas que realmente valgan la pena y de prioridad como es Seguridad Desarrollo Social y Obra Pública.

