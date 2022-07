Tras ver el inesperado round que protagonizaron ayer el morenista David Martínez Mendizábal y el priista Alejandro Arias Avila, lo más sano es decretar un empate entre ambos gladiadores políticos. Los 2 tienen la razón o dicho de otro modo, no mienten pero exageran.

Los 2 legisladores debatieron en la Permanente luego de que el priista presentara un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Y decretamos empate porque ambos argumentaron con solidez en contra su colega pero le echaron mucha crema a sus tacos para abobar a su causa.

En el caso de Alejandro Arias aunque incluyó también, al gobierno estatal, Arias Ávila enfocó sus críticas al gobierno federal. Nada nuevo bajo el sol. El coordinador de la bancada tricolor suele hacerlo y no le da pena. Toda la caballería es contra las fallas, las exageraciones e insuficiencias de la 4T y tiene razón en esos cuestionamientos.

Pero es obvio que no reparte candela por igual y que así como cuestiona con verdad que los morenistas no aceptan la más leve crítica al presidente, también es cierto que a Arias le tiemblan las corvas para cuestionar con la misma severidad a las autoridades del estado y sí, no pocas veces parece vocero blanquiazul.

Pero David Martínez también cojea en algunos argumentos porque no acepta los cuestionamientos a la fallida estrategia federal y vuelve a hablar del pasado “neoliberal” cuando la actual administración está por cumplir 2 tercios de su mandato.

No es poco el tiempo que ha transcurrido para que ya se exijan resultados de la estrategia contra la delincuencia organizada y no, lo de “abrazos no balazos”, no fue un desliz verbal sino una de las tantas inconsistencias de este gobierno que desconcierta por esos gestos frente a la delincuencia organizada.

LA DEL ESTRIBO…

Ahora que hay polémica en el Congreso local por los despidos a algunos mandos medios, hay que decir que no todos los que reciben finiquito, lo hacen a regañadientes. Uno de ellos podría ser el exregidor priísta Alfonso Orozco que llegó al Congreso a invitación del secretario general y exsindico en la pasada administración municipal, Christian Cruz.

Poncho, como le conocen los priistas podría ocupar una dirección en la Contraloría Municipal de León.

El PAN Gobierno es generoso con los priistas conversos. Hay muchos en la nómina estatal y en varias municipales. Y aún hay más.

VILLARREAL: A 6 AÑOS DEL PACTO, SIN CARGO Y EL INESPERADO OVIEDO

Hay personajes en política que de pronto se vuelven importantes y otros que siendo irrelevantes al paso de los años, hacen que se vea desde otra perspectiva, un evento, una fotografía o un acuerdo del pasado reciente.

Hace 6 años Luis Alberto Villarreal, uno de los pocos referentes del bronx panista en Guanajuato literalmente pactaba una rendición ante el oficialismo que encabezaba ya Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para entonces el precandidato a la gubernatura del oficialismo azul.

Un día como hoy se armaba en 2016, una reunión a la que asistieron las entonces diputadas federales Alejandra Reynoso, Lorena Alfaro y Alejandra Elizarraraz; los que eran locales Jesús Oviedo y Alejandro Navarro, así como los entonces alcaldes Ricardo Villarreal y Antonio Arredondo.

Alejandra Reynoso se convirtió en senadora; Oviedo, coordinador de la bancada en el Congreso local; Alfaro, presidenta del Congreso; Navarro, alcalde de la capital del estado, Ricardo Villarreal diputado federal y Antonio Arredondo fue el patito feo porque era subsecretario de Desarrollo Social y Humano y luego sería el alcalde panista que perdió Salamanca frente a Morena.

Villarreal, a diferencia de Sheffield aceptó pactar con el grupo en el poder. Y pactar significaba desde luego, cargos para los afines a su causa. Y los afines a su causa en aquel entonces.

En el trayecto, el grupo se fue diluyendo en la medida en que se desdibujaba el que parecía su líder, Luis Alberto Villarreal, quien perdió en 2021 la oportunidad de la reelección.

Villarreal perdió Allende y con ello, la oportrunidad de reclamar padrinazgo a quienes en su momento lo veían como la cabeza del grupo.

Esto, al final, es un argumento adicional que nos deja claro que el ahora gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quizá como ninguno de sus antecesores ejerce el poder sin un grupo definido, fuerte y con arraigo dentro del país.

La forma en que se dio su arribo a la candidatura, tras ser el “no favorito” que desplazó a quien parecía el delfín natural, Fernando Torres Graciano (quien sí cultivó una legión de incondicionales), le oblicgó a tejer alianzas sobre la marcha.

Y es de esa forma que Diego Sinhue confió en un político peculiar como Alejandro Navarro y en tener como presunto delfín al propio Oviedo, un panista anticlimático, cuya personalidad hace que se llegue a dudar si da el ancho para ser el candidato a la gubernatura.

Ese es un tema interesante en la grilla panista. Miguel Márquez se convirtió en un mandatario que ejerció como nadie, su posición de poder en el gobierno y en el partido al convertirse en el gran elector en 2018.

Diego Sinhue, ha mostrado su mano de hierro al interior de la burocracia. Veremos cómo le va al momento de elegir al candidato que aspirará a sucederle.

MORENA: OTRA VEZ LA GUERRA INTESTINA

No hay ninguna duda de que el proceso interno para renovar dirigencias estatales y consejo nacional en Morena se va a convertir en una carnicería y en una pugna interna en donde aquello va a ser algo muy similar a un lodazal.

El punto es que esas disputas podrían derivar en un festival de impugnaciones que conducirían a la anulación de los procesos internos y a que, por enésima ocasión, el partido en el poder a nivel federal decida extender el mandato de quienes hoy son los jerarcas del instituto político en los estados.

Imagínese que nomás de entrada hay una decena de recursos de impugnación al proceso en los tribunales electorales, uno de los más conocidos, el que empuja el académico John Ackerman.

Y es que en esa dudosa acepción que tienen los morenistas de que es el pueblo quien va a elegir a los dirigentes, lo que todos sus simpatizantes saben en los entretelones es que, el método garantiza la posibilidad del maiceo, compra de votos y el acarreo indiscriminado por una simple razón: basta que un ciudadano decida afiliarse a Morena el mismo día de la elección de los consejeros para que se convierta en un votante.

Y ya sabemos que en este país, per se, son pocos los ciudadanos que están interesados por participar en la elección interna de un partido político y que entonces requieren de un “incentivo”. Y bueno, ya se tejen leyendas y versiones del acarreo que perfilan todas las tribus para dentro de 8 días cuando se llevan a cabo las elecciones en cada uno de los 300 distritos federales electorales.

Esas elecciones son claves porque se eligen ahí a los consejeros, 5 hombres y 5 mujeres por distrito que en el caso de Guanajuato, sumarán 150 que definirán al próximo jefe estatal.

Es por ello que además de cañonazos y prebendas para convencer a ciudadanos de afiliarse a Morena, en los próximos días van a llover reclamos en los tribunales morenistas con acusaciones de compra de votos, cooptaciones y afiliaciones masivas.

A eso hay que agregar, el lodo que será particularmente enfocado a quienes suspiran o son empujados para ser los candidatos a la dirigencia estatal. Ya le mandaron un obús mediático al diputado local Cuauhtémoc Becerra por el presunto contrato de familiares con dinero público.

No es raro que se dé justo ahora que el legislador salmantino y exvocero nacional suena como aspirante a la dirigencia estatal.

En fin. Esperemos pues los acontecimientos. Lo cierto es que son los propios morenistas quienes alimentan estas versiones y ese fuego amigo. Habrá elección de consejeros y renovación de dirigencias.

En Guanajuato, según el vaticinio no pasará de golpeteo mediático y acusaciones de acarreo y compra de votos. Pero hay quienes dicen que en los estados donde gobierna este partido, la situación se puede poner mucho más tensa… y hasta violenta.

JRP