Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado electo Alejandro Arias Ávila fue designado como el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la próxima legislatura.

En rueda de prensa, se informó que la designación de Arias se dio por unanimidad entre los diputados electos priistas. Su permanencia como coordinador de la bancada, durante toda la legislatura, dependerá de los resultados de éste.

Arias mencionó que en próximos días se estarán llevando a cabo reuniones, a fin de establecer la agenda legislativa que se presentará. Para ello, se revisarán los casos concretos que interesan para Guanajuato.

“Sabemos que Yulma tiene mucha experiencia, que Gustavo tiene la visión del presidente municipal, el acercamiento con la gente, Ruth que ha sido legisladora tanto federal como local… Yo creo que a la brevedad podemos armar una agenda legislativa en la que podamos englobar las necesidades y las preocupaciones más urgentes del estado de Guanajuato”.

El coordinador de la próxima fracción priista en el Congreso del Estado dijo que no quieren ser oposición, sino una opción para la ciudadanía y “construir una opción significa mandar mensajes a la ciudadanía de que somos responsables de las decisiones que se tomen en beneficio de ellos. Es decir, acompañaremos las decisiones que beneficien a los guanajuatenses, vengan del grupo mayoritario del PAN o vengan de un grupo minoritario”.

Y agregó que ante las diferencias que pudieran surgir al interior del grupo se hablará de frente para aclarar lo que tenga que aclararse y la idea es que “caminemos juntos que este Grupo Parlamentario es de cuatro, siga de cuatro y termine de cuatro con una buena tarea de representación de los guanajuatenses y del Partido Revolucionario Institucional”.

Inician trabajos con unidad

Foto: Lourdes Vázquez

Por su parte, Yulma Rocha Aguilar, afirmó que el trabajo de la bancada del PRI iniciará unificado, aunque al interior de la fracción se reflejará la pluralidad que existe.

Sobre la designación de Alejandro Arias dijo: “la fracción parlamentaria tiene que ser encabezada por uno de los nuestros que en igualdad de circunstancias estamos tomando una decisión y estaremos tomando las decisiones subsecuentes. Tienen todo mi respeto mis compañeros diputados y en la medida de que este trabajo comienza de manera unificada, yo estoy segura que las siguientes decisiones seguirán así tomadas también”.

Ante los supuestos acercamientos que ha tenido con actores de partidos políticos, Yulma Rocha dijo que tiene amigos en todos los institutos políticos, pero afirmó que en ningún momento ha pensado dejar el Revolucionario Institucional.

“Resulta no muy positivo el que a una mujer como yo que he demostrado mi trabajo partidista, mi militancia partidista, que en los peores momentos o más difíciles del PRI siempre he salido a dar la cara por el PRI, por sus gobiernos priistas cuando muchos se replegaban salía a defender los colores. El que se cuestione mi militancia o quien lo haya hecho, no pasa de ser una intriga que no daré cauce ni atención”.

El diputado federal del PRI, Ricardo Aguilar, quien también secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y fungió como testigo de la decisión tomada, afirmó que la postura de los diputados locales electos será atender todo aquello que beneficie a la ciudadanía.

“La postura que tendrá el Grupo Parlamentario en la Cámara será todo aquello que beneficie a la población en términos de leyes. En términos presupuestales, desde luego que estarán siendo una oposición responsable en todo aquello que vaya en contra de los intereses de la población del estado de Guanajuato”.

ac