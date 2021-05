ALEJANDRO ARIAS EN DEFENSA DE LOS VALES DE GRANDEZA: A HONRAR LA ALIANZA PRI-PAN

LA TALACHA. Con una contundencia que muy pocos panistas han tenido, el secretario general del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila dejó claro de qué lado late el corazoncito de su partido en esta campaña en la que de villano a villano, la 4T es más criticable que el gobierno de Guanajuato.

EXCEPCIÓN. La prioridad es echarle toda la caballería a la 4T para honrar la alianza que a nivel nacional se da entre PRI y PAN y que en Guanajuato solo se manifiesta en un distrito federal, el 8 con cabecera en Salamanca

VAYA VAYA. Arias Ávila dijo que no era defensa (aclaración no pedida…) pero al final sí lo fue. Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos del proceso en Guanajuato y dijo que el programa “Vales Grandeza” tiene presupuesto, reglas y objetivos específicos.

QUE CASUALIDAD. Y que si cuestionaba las supuestas irregularidades de ese programa social que originalmente denunció Ricardo Sheffield era porque veía que su candidato a alcalde de León, no levantaba.

LEVE. Sí, sí. También criticó de rebote la entrega de calentadores solares y despensas en Pénjamo y Salvatierra pero más con el ánimo de taparle el ojo al macho que de denunciar.

FRÍAMENTE CALCULADO. Presentó su propio análisis de la violencia en Guanajuato con cifras que comparaban los primeros 26 meses de López Obrador con los mismos períodos de Felipe Calderón y Enrique Peña, todo para decir como había crecido la cifra de homicidios dolosos de lo que va de este sexenio con los otros dos.

¿QUÉ TAL? Y fue ese gesto del dirigente priista, una prueba clara del pacto de PRI y PAN para esta contienda que incluso opacó el pronunciamiento del tricolor para condenar el ataque Juan Guzmán Ramírez, candidato a diputado local de PRI y PRD en Abasolo.

REPRIMIDO. Porque aquí la demanda de seguridad es más para las autoridades estatales pero como ese pesebre no se puede zarandear mucho, la denuncia fue menos contundente de lo que debiera por la gravedad que representa: el ataque a un candidato que es tratado con afecto por el gobernador Diego Sinhue.

AGUA Y AJO. Los pactos de los partidos contendientes prevalecen por encima de todo al punto de aligerar la presión para el gobierno estatal panista que avanza blindado por los acuerdos en la boleta.

LA DEL ESTRIBO

Con la novedad de que fueron ocho los integrantes de la planilla de Ricardo Sheffield Padilla quienes renunciaron a la misma y que hoy serán sustituidos en la sesión extraordinaria del Consejo general del Instituto Estatal Electoral.

Bueno, en realidad fueron cinco pero como se fueron los titulares de la sindicatura 2 y de la regiduría 6, solo se recorrieron los suplentes para ejercer la titularidad y a su vez tuvieron que renunciar a la suplencia.

Iván Omar Plascencia pasó de ser suplente a candidato a síndico 2 titular ante la partida de Marcelino Trejo. Aarón Lira Patlán, expriista llegó a la inalcanzable regiduría 8. Todo sea por el currículum de que estuvieron en una planilla aunque pocas o nulas posibilidades tengan de triunfar en la contienda del 6 de junio.

Por cierto, ayer, otro Trejo Ortiz (Francisco) estuvo en el debate como manager del priista Juan Pablo López Marún. Feliz porque su hermano se zafó a tiempo de un proyecto que no comparte.

LOS EXPANISTAS QUE FRACASARON COMO CANDIDATOS DE OTRO PARTIDO

En León, la historia dice que a los expanistas que son candidatos de un partido distinto al blanquiazul, no les ha ido muy bien. Ni con el PRI, ni con Morena ni mucho menos con micropartidos como Movimiento Ciudadano.

Le ocurrió a Eliseo Martínez Pérez cuando buscó la alcaldía por el PRI-Verde en 2003 y luego en 2006 por MC. Luego lo intentó Ángel Córdova en 2015 e incluso en 2012 se quedó vestido y alborotado cuando casi fue ungido candidato a la gubernatura.

Hace exactamente seis años, Córdova Villalobos, quien era candidato de PRI y Verde, se quejaba de la falta de apoyo de la dirigencia estatal tricolor que, según él, no le había mandado respaldo económico.

“Él no me ha mandado nada, ni un chicle; ya ni hablemos de recursos humanos, materiales o económicos (…) yo lo entendí desde un principio: tú tienes que luchar en esta campaña por ti mismo, ir tratando de sumar las buenas voluntades para que por lo menos aquellos que no se convencen, pues que no estorben”, decía entonces

La queja era dirigida a Santiago García López, el dirigente estatal tricolor. El doctor tenía al enemigo en casa: enfrentaba el desdén de la cúpula priista en Guanajuato y la animadversión de la administración municipal que encabezaba Bárbara Botello que vio fracasado su propósito de ver como candidato al exsecretario del Ayuntamiento Martín Ortiz.

Era como la segunda parte pero corregida y aumentada de aquella coalición que apoyó a Eliseo Martínez (qepd) en 2003 pero en aquel momento con mayores culpas del propio Eliseo a quien le daba pena ser cobijado por las siglas priistas.

Hoy, Ricardo Sheffield es el tercer panista en este siglo que busca la alcaldía por un partido distinto al que militó y el segundo que lo hace después de haber sido presidente municipal por el blanquiazul.

No ha sido fácil para los que fueron panistas, hacer campaña con una casaca distinta a la que exhibieron. En León, de manera particular, el electorado parece castigar con mucho mayor rigor el transfuguismo político que los errores en las administraciones, según los propios resultados de las últimas elecciones.

FORO COPARMEX LEÓN: DOMINA EL ESPÍRITU “ANTI-SHEFFIELD”

Más allá de alguna propuesta novedosa y que el formato sí permitió un dinamismo mayor de interacción de los candidatos y candidatas, quedó claro anoche en el Foro Coparmex con candidatos a la alcaldía de León que el espíritu “Anti-Sheffield” dominó el escenario en el encuentro de aspirantes a la alcaldía.

No solo porque al momento de que preguntaron por cuál candidato nunca votarían, la mayoría lo citó a él sino porque, algunos en la chiquillada política le tundieron y se regodearon en el cuestionamiento hacia el expanista mientras a Alejandra Gutiérrez poco le refutaron

Pero también porque una de las analistas participantes (la exdiputada del partido Verde, Mariela Pérez Sandi) le cuestionó a él con más rudeza que a la mayoría mientras que en la parte izquierda del auditorio, donde estaban los dirigentes empresariales e invitados suyos, donde estaban estos últimos, el sorpresivo aplausómetro (se supone que era un foro neutral) favoreció a la aspirante panista Alejandra Gutiérrez.

Veámoslo desde la perspectiva de la puntera en las encuestas. Alejandra Gutiérrez Campos pudo, en términos generales, capotear el temporal que fue mucho menos hostil con ella que con Sheffield porque hasta se dio el lujo de ignorar la pregunta de Juan Pablo Delgado, quien le pidió pronunciarse sobre la gestión de Carlos Zamarripa como fiscal de Guanajuato.

El candidato de Movimiento Ciudadano no se quedó con las ganas y en la siguiente oportunidad, calificó como “vergonzoso” que Gutiérrez Campos no haya respondido sobre un tema tan sensible.

De hecho, salvo algunos cuestionamientos “light” del resto de la chiquillada, solo Sergio Contreras, Delgado y el propio Sheffield cuestionaron abiertamente a la panista.

Sheffield, sabía que entraba en territorio comanche y trató de ir a la ofensiva cuando arrancó tres de sus intervenciones calificando el trienio de Bárbara Botello como un “gobierno corrupto” y al sexenio de López Santillana como una gestión “sin alcalde”.

El pequeño gran detalle es que con semejante posicionamiento reiterativo, le dio tremendo raspón a su coordinador de campaña Eugenio Martínez Vega quien fue síndico en esa administración.

Ese lance le mereció un revire durísimo del priista Juan Pablo López Marún, quien le recordó cómo se llenó de gasolineras y casinos la ciudad en su trienio.

Los anfitriones también dieron de qué hablar. Mariela Pérez Sandi, analista invitada le plantó cara a Sheffield con un cuestionamiento duro pero válido: ¿qué hizo por los polígonos de pobreza en su trienio? El morenista la llamó mentirosa y la exdiputada local del Verde, no refutó igual a la panista Alejandra Gutiérrez a quien le preguntó sobre geriatras.

Fue, en resumen, un entretenido “toma y daca”, impensable cuando hay 10 candidatos en el escenario que deja muy claro que los villanos de la boleta para la mayoría es Ricardo Sheffield y Morena y no Alejandra Gutiérrez del PAN.

Los “negativos” del morenista y el sentimiento anti-AMLO en León, parecen prevalecer por encima del desgaste del PAN-Gobierno.