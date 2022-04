La senadora panista, Alejandra Reynoso Sánchez dijo que por el momento hay temas más urgentes, pero no se descarta para el 2024

Apaseo el Grande .- La senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez declaró que no descarta buscar la gubernatura del estado, aunque, aseguró tampoco son los tiempos para adelantar cualquier intención formal.

La senadora panista dijo que las mujeres ya están listas para ocupar cualquier cargo público en el país, además de que Guanajuato no es la excepción.

Reynoso Sánchez comentó que por ahora prefiere no distraerse de sus funciones públicas dentro del Senado de la República y que dentro de su partido hay varios perfiles que podrían considerarse para las elecciones en Guanajuato, “es cierto que el PAN tiene muchos perfiles para competir por la gubernatura, pero habrá que esperar los tiempos”.

“No hay oposición al PAN”

Al preguntarle si considera que un partido diferente al suyo podría ganar en las elecciones del 2024, dijo que no, pues a su consideración no hay oposición, además de que no deshecha la idea de competir por la gubernatura del estado, “no, no, cuál oposición, (¿y entonces no se descarta? ) no me descarto”.

Dijo en este momento hay temas más urgentes en el país como la reforma eléctrica, además de proclamó en contra de la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La intención de destruir al instituto electoral con ejercicios como la consulta de revocación de mandato que es solo un espectáculo y otros temas importantes para México de los que nadie está hablando como la inflación o la falta de vacunas entre otros”, declaró Reynoso Sánchez.

