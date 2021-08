LA LUMBRE A PUÑOS. Como suele ocurrir con casi cualquier alcalde electo, la de León, Alejandra Gutiérrez no muestra reservas en la acción y en sus declaraciones.

PLEGARIA. Hace unos días, el alcalde en funciones Héctor López Santillana dijo que le había pedido a Gutiérrez Campos tener la cortesía de avisar a los funcionarios que no iba a ratificar para su gestión que arranca el próximo 10 de octubre porque, dijo, “es muy feo” que los que no se van a quedar, se enteren con la prensa.

GRACIAS POR PARTICIPAR. Y Gutiérrez Campos ya le respondió. Que no tenga cuidado, le dijo, que no se va a enterar por los medios pero que no les va a avisar sino hasta el 7 u 8 de octubre porque ya todos los titulares de dependencia tendrían que estarle preparando la presentación de su renuncia.

EN PLATA. En otras palabras, que Alejandra no le debe más cortesías a quienes López Santillana eligió como sus colaboradores. Pero no solo eso. Ya le pidió, le deje opinar en el diseño del presupuesto 2022,

SIN RUBORES. Ayer, armó un foro de consulta y ya traza planes para el arranque de su gobierno. Ya nomás le falta cortar lustones

PANDEMIA AL DÍA: DESPUÉS DE 5 MESES, MÁS DE 400 CONTAGIOS

OTRA BARRERA. Después de casi 5 meses, Guanajuato volvió a rebasar la cifra de 400 contagios en un solo día al registrar 402 en el reporte de la secretaría de Salud de este martes.

REFERENCIA. El último día que el estado había reportado más de 400 contagios en una sola jornada fue el 20 de marzo pasado cuando se registraron 428 casos positivos. A partir de entonces, los meses de marzo y abril fueron intermitentes pero nunca por encima de esa cifra.

300 DIARIOS. Tras el mes de junio que fue el menos activo de la pandemia, se registró el repunte de julio y ya llegó agosto que ya muestra una tendencia constante al alza en los primeros 10 días del mes con 3 mil 194 casos hasta el momento.

VACUNA Y DEFUNCIONES. Este martes, además se registraron 8 defunciones, cada uno en diferente municipio y una de ellas de un hombre de 38 años de edad además de 2 mujeres y un hombre de entre 40 y 49 años. Entre los fallecidos hay un leonés de 69 años, quien ya tenía su esquema completo de vacunación; padecía de diabetes, hipertensión y obesidad. De los 7 restantes, 5 no estaban vacunados; dos solo tenían una sola dosis y uno tenía ambas.

MÁS DE UN TERCIO. Por municipios, en casos positivos, León sigue manifestando una tendencia creciente pues de los 402 casos, 154 fueron en esta ciudad.

MÁS CIFRAS. De acuerdo al secretario de Salud Daniel Díaz, la ocupación hospitalaria ha crecido en el mes de agosto en un promedio de uno por ciento cada día. Ahora es de 18.5%. Hay 168 pacientes con Covid hospitalizados. 120 de los cuales están graves. Los casos activos también mostraron un repunte con respecto al día anterior y suman 3 mil 121.

ALGO ES ALGO. Ya llegaron las ansiadas vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años aunque solo 84 mil. “Muy poquitas”, dijo el secretario de Salud.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, una precisión del alcalde con licencia de San Miguel de Allende Luis Alberto Villarreal a un dato erróneo que escribí en la columna de ayer.

Los reclamos en tribunales al resultado de la elección del pasado 6 de junio siguen vivas. Una, la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras el fallo de la unidad de Fiscalización del INE que rechazó sus argumentos sobre el presunto rebase de topes de campaña del priista Mauricio Trejo, alcalde electo.

La otra, la petición para anular la elección por diversas irregularidades presuntamente cometidas por el PRI. Este recurso está en el Tribunal Estatal Electoral y si no le dan la razón le quedarían la Sala Monterrey la Sala Superior para recurrir. El asunto podría terminar unos días antes de la toma de posesión el 10 de octubre.

VILLARREAL Y TORRES GRACIANO: EL QUE NO OBEDECE, SE QUEDA FUERA

Luis Alberto Villarreal, alcalde con licencia de San Miguel de Allende está hoy con la esperanza viva de que la elección del pasado 6 de junio sea anulada. Hace exactamente 7 años, era destituido como coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro tras el escándalo desatado con la difusión en un medio virtual nacional de una fiesta en Vallarta.

“He tomado la decisión de renovar la Coordinación y Vicecoordinación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de los Diputados. Me he comunicado con el Diputado Luis Alberto Villarreal a quien le agradecí su gestión al frente del Grupo Parlamentario del PAN”.

Madero sostuvo a Villarreal pese a los señalamientos de “moches” unos meses antes pero el escándalo de Vallarta no le dejó opción. La salida del ahora alcalde con licencia de San Miguel de Allende representaba un duro golpe en su carrera política que era promisoria por la ascendencia que había logrado con el entonces dirigente nacional Gustavo Madero.

Desde otro frente, hace 4 años, el entonces senador y aspirante a candidato a gobernador Fernando Torres, encendía la mecha con unas declaraciones en una entrevista radiofónica en la que dijo que el entonces gobernador Miguel Márquez le había dado su palabra de que no se metería en la disputa por la candidatura a gobernador. El delfín Diego Sinhue Rodríguez, en los usos y costumbres panistas, ya despuntaba

“Esto es parte de una especulación de la gente, pero no me asusta, vamos, es política, y es un tema mediático, yo tengo de parte del gobernador su palabra, y le creo, porque siempre la ha honrado. Él me ha dicho formalmente que no tiene absolutamente un candidato y que no se va meter en el proceso interno, para mí su palabra vale y vale más que la especulación que se pueda dar”.

No tardó en reaccionar Miguel Márquez quien negó tajantemente cualquier acuerdo.

“Ningún arreglo, él no es la autoridad del partido, ni hay un proceso todavía”, dijo Márquez en un tono regañón.

Villarreal pudo ser candidato a alcalde de San Miguel de Allende luego de que Ricardo Anaya no lo quiso como candidato a diputado federal. Fernando Torres se fue al ostracismo de San Lázaro y ya tiene curul segura para la siguiente legislatura. A Villarreal solo un fallo de tribunales lo puede mantener con vida política.

EL SHOW DEL PRI: UNOS DEFIENDEN A ZAMARRIPA; YULMA PINTA SU RAYA

No deja de sorprender que el PRI en Guanajuato de buenas a primeras, salga en defensa del Fiscal del Estado Carlos Zamarripa Aguirre y cargue la mayor parte de la responsabilidad en el combate a la inseguridad en la entidad al gobierno federal. Ya ni el dirigente panista, Román Cifuentes

Las formas, las presencias y las ausencias son contundentes. El delegado del CEN Mauricio Ortiz Proal y el secretario general del comité estatal y diputado electo Alejandro Arias Avila convocaron a rueda de prensa y se entregaron sin rubor.

Ya recibieron del IEEG sus constancias los 4 diputados locales electos, todos por la vía plurinominal pero no ha habido un solo encuentro de la próxima bancada pero ya hay posicionamientos que evidencian que el oficialismo del PRI ya no será una oposición “light”. De plano amenaza con ponerse de tapete frente al PAN Gobierno.

Ortiz Proal, el delegado del CEN tricolor fue quien lanzó la frase de que es absurdo y simplista creer que el cambio de un funcionario va a modificar el estado de cosas en materia de seguridad en la entidad. La referencia era obvia al Fiscal guanajuatense.

Arias Avila dijo que los mismos cuestionamientos que López Obrador hace a Zamarripa los puede hacer al Fiscal Federal Alejandro Gertz Manero y es cierto. El punto es que desde la posición de dirigentes estatales y a sabiendas de que habrá una bancada, el tricolor ya comprometió una postura obsequiosa.

Hay razones para pensar que Ruth Tiscareño avalaría este posicionamiento. No sabemos qué piensan Adolfo Alfaro de esto pero Yulma Rocha no se anduvo por las ramas y difirió abiertamente de Arias y Ortiz.

“El problema está aquí con la permanencia del Fiscal y el secretario de Seguridad con 12 y 9 años en el cargo, cuyos resultados son colocar a Guanajuato como uno de los estados más violentos. Para recuperar la paz, se deben ir”, tuiteó anoche.

No hace falta mucha ciencia para pronosticar lo que se perfila en la bancada priista. Ya el delegado dijo que aunque no hay nada escrito, es usual que en el tricolor no haya coordinaciones de bancada rotativas en los congresos locales por lo que se perfila que Arias o Tiscareño lo sean a menos que quieran taparle el ojo al macho y nombren a Alfaro.

En otras palabras, otra vez se perfila una parte de la bancada entregada al PAN y una en el bronx, resistiendo.

El PRI Guanajuato va en la ruta de renunciar a ser contrapeso del panismo en Guanajuato en una apuesta que debería tener ya sobre la mesa alguna contraprestación para los alcaldes tricolores en Guanajuato. ¿O será de gratis?