Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados

REGRESO. Muchos de los asistentes que lo vieron, se sorprendieron ayer con la presencia del procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla al primer informe de gobierno de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

ANTECEDENTE. Sheffield fue jefe de la entonces segunda de a bordo de la Tesorería en el trienio 2009-2012 que cerró el trienio como titular tras las partida de Antonio Obregón Torres, el primer titular del cargo.

AHORA SÍ. El ahora funcionario de la 4T aceptó la invitación que le hizo Gutiérrez Campos al evento que se desarrolló en el Teatro del Bicentenario. Hace casi un año fue invitado también a la toma de posesión de Alejandra pero no asistió.

ACTITUDES. Ahora sí lo hizo. Un buen gesto de la anfitriona ayer y de quien aceptó la invitación. Porque no solo fue el convite sino la mención en uno de los videos del evento en el que se hizo referencia a cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la ciudad desde la Junta de Administración Civil que encabezó el empresario Roberto Plasencia Saldaña a finales de los setentas hasta nuestros días.

SE NOTA. Sí claro. Sheffield y Bárbara Botello tuvieron menciones más discretas que todos los panistas pero ambos recibieron su elogio y su gesto de reconocimiento a alguna de sus obras. No es común encontrar esas prendas en los políticos de hoy.

PEQUEÑAS RENCILLAS. Tanto como lo anterior, destacó también el reconocimiento al trabajo en materia de seguridad del antecesor Héctor López Santillana cuyo equipo cercano, de manera concreta, el extesorero Enrique Sosa mantiene recelo pues aún no cesan los recursos legales en su contra por presuntas irregularidades.

ASPEREZAS. En algún momento, el ahora director de Guanajuato Puerto Interior y la alcaldesa en funciones tuvieron una relación tensa por las indagatorias hacia presuntos actos irregularidades de la anterior administración.

RELACIÓN COMPLEJA. Vamos, ayer hasta alcanzó una mención favorable, la secretaria de Gobierno Libia Denisse García con la que, habría cierta rivalidad histórica reforzada por la aspiración que ambas tienen al 2024.

A FONDO. El punto es que la alcaldesa de León requerirá algo más que mano izquierda y buenos gestos con sus adversarios para alcanzar lo que pretende.

LA RECETA. Ha sido un año complejo para Gutiérrez Campos sobre todo en materia de seguridad. Su exacerbada actividad, su estilo omnipresente y sus aspiraciones confesas dividen opiniones. Viene un año clave para definir el rumbo a seguir en 2024. El hiperactivismo no necesariamente es garantía de éxito.

Te puede interesar: Ale Gutiérrez rinde su primer informe y anuncia un nuevo Parque Metropolitano para León

LA DEL ESTRIBO..

“Ya está así. De hecho, si vemos que hoy la Guardia está literalmente adscrita al Ejército. Lo que está en discusión es la continuidad o no de la misma. Esa evaluación la tienen ustedes y la ciudadanía”.

Lo dicho. En su pronunciamiento en torno a la militarización, el gobernador Diego Sinhue no truena ni rompe lanzas. No cuestiona “la militarización de la Guardia Nacional”. Sabe que el esquema que funciona ahora más todo lo que pretende el presidente, es una minucia frente al objetivo primordial que es mantener la coordinación.

El presidente puede seguir tratando de jalar agua para su molino. Desde Guanajuato no le van a echar bronca.

Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados

Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados

JORGE ESPADAS: JUGANDO AL BRONX

Algún día soñó con ser secretario general del Congreso local hace unos 8 años cuando se impulsó una reforma legislativa que le permitiría estar durante 7 como secretario general en el poder legislativo.

Pero ello fue imposible. En los hechos, los usos y costumbres de la burocracia panista hacen imposible que se pueda entregar un cargo como el de secretario general durante 7 años a un solo personaje.

Y si a eso le agregamos la última pugna de grupos en el panismo guanajuatense, la suerte estaba sentenciada en ese momento para el hoy diputado federal blanquiazul Jorge Espadas Galván.

Hace 6 años comenzaba a operar la guillotina a todo lo que oliera a Fernando Torres Graciano en el gobierno del estado. Ese día se anunciaba la salida de la nómina del subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político del gobierno del estado, Jorge Espadas Galván, actual diputado federal.

Eran tiempos bravos en el PAN porque unos meses antes, Torres Graciano decidía echar toda la carne al asador para disputar el dedazo de Márquez a favor de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Para entonces, el senador sabía que no era el preferido de Márquez y quiso probar suerte, retándolo.

Pronto supo que Márquez no era Juan Manuel Oliva a quien le tomó la medida porque este último se dejó mangonear por el Yunque y uno de sus exponentes mayores, Gerardo Mosqueda Martínez.

El despido de Jorge Espadas fue una pequeña gran demostración del tamaño del guadañazo. Había sido secretario del Congreso en la legislatura en la que Juventino López Ayala era el coordinador azul y lo dejó ejercer poder a sus anchas.

Su “pecado” fue apoyar las aspiraciones de Torres Graciano. Por eso, para ser candidato a diputado federal tuvo que jurar fidelidad al oficialismo del momento.

Espadas como muchos torresgracianistas tuvo que apechugar y disciplinarse. Era eso o caer en la ignominia. El propio Torres Graciano cayó en el ostracismo luego de que no pudo superar ese descalabro de creerse muy cerca de la gloria y caerse de la nube en la que andaba.

No fue el único. Llegó Jorge Espadas que hoy es diputado federal; Vicente Esqueda que es Procurador de Derechos Humanos y Libia Denisse García que ocupa la secretaría de Gobierno. Tres botones de muestra que dejan clarísimo entre otras cosas que Diego Sinhue no tenía grupo compacto.

Solo así se puede entender que hoy el panismo no es la representación permanente de la pugna de tribus que cada 3 años se disputaban el pastel de candidaturas y hoy se someten sin rubor a los dedazos del gobernador en turno.

Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados

Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados



LÓPEZ OBRADOR: CONTRA CARLOS ZAMARRIPA Y CONTRA LAS CUERDAS

Hacía un buen rato que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se lanzaba en contra del Fiscal Carlos Zanarripa Aguirre desde la mañanera y ayer lo hizo. Justo el mismo día en el que se trenzó en un toma y daca con el periodista Jorge Ramos que cuestionó las cifras de violencia cuando está por llegar al segundo tercio del sexenio.

Sol y sombra en Palacio Nacional pues de ser verdugo pasó a estar contra las cuerdas frente al periodista que le dijo una y varias veces que est ya es el sexenio más violento en la historia del país.

Y todo se dio justo un día después de una de las jornadas más violentas en el estado en donde destacó la masacre en un bar del municipio de Tarimoro. Mala jornada para Guanajuato y una más de las habituales en el país. Las cifras a la baja ya no dicen mucho ni a nivel nacional ni a nivel local

Antes de ese round que no se había presentado con esa pasión en otro momento (aunque Ramos ya lo había cuestionado) López Obrador escaló un peldaño más en la ofensiva hacia el gobierno estatal porque reconoció las buenas intenciones del ejecutivo estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pero al mismo tiempo que está rebasado y que no depende de él la continuidad de Zamarripa.

Dijo que parte del problema es la larga permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal del Estado pues ni siquiera el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo puedo quitarlo por los poderosos grupos que lo mantienen en el cargo.

“Le hemos estado insistiendo a las autoridades, yo personalmente le he dicho al gobernador y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN, muy fuerte, es uno de los casos extraordinarios. Porque por lo general, los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado”.

Nada nuevo a lo que hemos escuchado en los últimos años desde Palacio Nacional. Ahí, donde el presidente se regodea en el maniqueísmo de la bondad y maldad de las intenciones de los políticos y lo más absurdo, a 4 años de haber tomado el poder sigue echando culpas a los gobiernos anteriores.

No muy afortunado el ejemplo de Veracruz como sinónimo de violencia a la baja.

Y mientras tanto, en Guanajuato, la realidad abona muy poco al optimismo de Diego Sinhue porque al tiempo que ayer se anuncia la detención de un peligroso “generador de violencia” por parte de la Fiscalía, nos desayunamos con el multihomicidio en un municipio pequeño.

Lo cierto es que en los hechos, Diego Sinhue vuelve a dar la cara por el Fiscal para explicar masacres, detenciones y fracturas de grupos criminales mientras el Fiscal, dosificando y regateando la información.

Y ese estilo sigue alimentando los cuestionamientos. Zamarripa torea a los medios y Diego Sinhue, responde y fija posturas.

Lee también: AMLO responsabiliza a Zamarripa de violencia en Guanajuato

Alejandra Gutiérrez: mano izquierda y resultados

Quizás te interese:

JRP