TÍPICO. Son tiempos de la planeación de la luna de miel que representa el arribo al poder y el arranque cuando los gobernantes creen que se comen la lumbre a puños.

ARRANQUE. La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, presentó ayer su modelo de Consulta Ciudadana ‘Ale Escucha’ que suena interesante aunque algunos detalles de la envoltura nos suenan a más de lo mismo.

LOS MISMOS. Ayer, en el evento transmitido a través de redes sociales, la próxima alcaldesa de León apareció junto a un grupo de representantes sociales y dirigentes de organismos intermedios.

CONOCIDOS. En concreto, la flanqueaban Luis Gerardo González, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y el empresario inmobiliario Ismael Plascencia Núñez quien ya fue dirigente nacional de Concamin y de Canadevi.

AÑEJOS. Si el mensaje que se pretende lanzar es el de darle un refresco a los modos de participación ciudadana, no parece de entrada muy esperanzador que en primera fila destaquen quienes han sido liderazgos que han influido y que son interlocutores del actual gobernador, del alcalde en funciones de León y de otros exgobernantes.

PEGA. Ahora que si el mensaje que se pretende lanzar es el del amarre y cercanía de la alcaldesa electa con figuras y dirigentes empresariales en turno, la cosa cambia. Gutiérrez Campos tiene una sintonía de personajes que tampoco es extraña en estos tiempos para el PAN Guanajuato.

DE PASADITA. Ahí mismo, González y Plascencia no tuvieron empacho en defender la gestión del fiscal Carlos Zamarripa.

CORTESÍAS. Por lo demás, Gutiérrez Campos se muestra ‘echada para adelante’ y obsesionada como es natural por su formación, con temas presupuestales, quiere que el alcalde en funciones Héctor López Santillana le dé oportunidad de escuchar su opinión en el diseño del presupuesto 2022 que ya no operará él.

A VER. Es el momento en el que arranca la transición aunque sea extraoficialmente. Suena lógico que el que ya se va deje opinar y hasta meter mano al que va a llegar si son del mismo partido.

DESEOS. Pero ahí es donde entrarán en juego la lucha de egos y mire que el tesorero de López Santillana, Enrique Sosa, lo tiene en muy alta estima. Se dice que Alejandra Gutiérrez trae la guadaña del recorte en la burocracia bien afilada. Esa no es una buena noticia para la legión panista que quiere chambas en el siguiente trienio.

A LO SUYO. La voluntad de una técnica como Gutiérrez Campos ya se topará con los usos y costumbres de panistas que no entienden de austeridad ni de nuevos sellos.

LA DEL ESTRIBO….

Seguramente adquirir un helicóptero nuevo sale mucho más caro y está imposible para una administración como la de León y menos en tiempos de sequía.

Pero ya comienza a resultar obsceno lo que han gastado los gobiernos leoneses para arreglar el famoso Halcón, la aeronave que sirve para las vigilancias aéreas en materia de seguridad.

Ayer, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona anunció que necesitaba otros 4 millones para ponerlo otra vez en circulación.

Cuando estaba Luis Enrique Ramírez Saldaña incluso se pensó en poner a la venta la aeronave que tiene ya 20 años en operación. En el trienio de Bárbara Botello se invirtieron 2 millones en la reparación. Hace años, estuvo fuera de circulación 7 meses.

En el casi sexenio de López Santillana ya tuvo una reparación y ahora se vuelve a averiar. ¿Tiene sentido seguir metiendo dinero público a una reliquia como esa?

MEMO ROMERO: A 3 AÑOS DE AQUÉL RELEVO

“No me gustaron las formas de José Arturo (Sánchez Castellanos). Las formas no las dan ni el poder ni el dinero. Las formas y la cortesía política las da la educación y hay momentos”.

De esta forma, el todavía secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, se quejaba de la evaluación que en una reunión había hecho el entonces dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León y ahora síndico electo del cabildo 2021-2024 frente al entonces gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez.

“No me molesto porque se busque otro perfil. A lo mejor están buscando a alguien más joven, vienen retos fuertísimos, y a lo mejor es mejor hablar de los que pueden venir. No hay necesidad de rudezas innecesarias”, remataría entonces en la entrevista.

Romero Pacheco, titular en el último tramo de Miguel Márquez resentía el adiós luego de que en una reunión del entonces gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León evaluaran el trabajo de varios funcionarios.

“Lo hice como los entrenadores del León, con el equipo que me dejaron”, en alusión a los subsecretarios que le acompañaron en esta última etapa.

Las quejas de Romero Pacheco iban directo a Sánchez Castellanos y al presidente de Coparmex, Jorge Ramírez, que hablaron del trabajo de varios miembros del gabinete como Arturo Lara del SICES, Arturo Durán de Obra Pública, Álvar Cabeza de Vaca de la Secretaría de Seguridad, de Isabel Tinoco de Transparencia, del entonces procurador Carlos Zamarripa y de él mismo.

La pregunta es hoy, qué tal lo ha hecho hasta el momento el relevo de Romero Pacheco, Mauricio Usabiaga, un exitoso empresario celayense que supo eludir la invitación a ser candidato a alcalde de Celaya porque difícilmente podría haber algún primer edil en el corredor industrial y en una ciudad tan violenta como esa, que presumiera una gestión exitosa.

Hoy, Romero Pacheco está en la banca mientras que los críticos de entonces están o estarán en la función pública. Jorge Ramírez es presidente de la paramunicipal más poderosa de León, Sapal y Sánchez Castellanos será integrante de la bancada panista del siguiente Ayuntamiento. Como me ves te vi y como me ves te verás.

VALENCIA GALLO: LA PERSECUCIÓN SELECTIVA DEL PAN-GOBIERNO

Para que quede claro que en los gobiernos del PAN, la corrupción se persigue de manera selectiva el caso de Jorge Valencia Gallo vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho es muy ilustrativo.

Este militante panista, exdirector de Movilidad que renunció a su cargo (no fue despedido) el último día de marzo de 2020 fue defendido en su momento por el entonces subsecretario de Gobierno, Martín López Camacho, quien tuvo que entrar a relevar a Paulo Bañuelos como candidato a diputado local y que ocupará una curul en la siguiente legislatura local.

Desde finales de marzo de 2020 había versiones dentro del PAN de que Valencia Gallo cobraba ‘moche’ por permisos de taxi. Por aquellos tiempos entrevisté a López Camacho que literalmente lo negó todo.

El entonces subsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, aseguró que más allá de comentarios y denuncias verbales que le habían hecho representantes del sector transporte en el estado, no existía ninguna evidencia documental de que el ahora exdirector de Transporte, Jorge Valencia Gallo, cobró ‘moches’ por otorgar permisos a operadores del servicio.

El funcionario estatal me dijo que Valencia Gallo renunció al cargo y no fue despedido, y que no podía ni validar ni rechazar las acusaciones que hay en su contra mientras no concluya el proceso de entrega recepción y se determine si hay algún acto de corrupción que perseguir.

López Camacho habló sobre las versiones de que, incluso Valencia Gallo cobraba de 120 mil a 150 mil pesos por entregar permisos de forma ilegal.

El diputado local electo dijo que en las reuniones que había tenido con representantes del sector transporte los invitó a que, si hay alguien que tiene en sus manos, una evidencia, sería atendida.

Es imposible que con las versiones que había entre operadores del transporte de las andanzas de Valencia Gallo, López Camacho no supiera o su entonces jefe Luis Ernesto Ayala.

Podríamos pensar que lo sabía pero prefirió no aceptarlo. Y si no sabía, pues entonces qué cuidaba. Pero en el gobierno estatal no solo se hicieron occisos con aquellas denuncias. A sabiendas de las quejas, le dieron otro cargo como director de Información y Participación Social del Iplaneg.

Es decir, no solo no lo corrieron sino que anunciaron que había renunciado, dijeron que las denuncias en su contra eran puros rumores y un mes después lo promovieron a otro puesto.

Vaya manera de combatir la corrupción en el gobierno estatal del PAN. ¿Quién será el padrino de Valencia Gallo que le da para aguantarlo con todo y las evidencias que tenía?

Y todavía el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se adornó hace unos días cuando se dio a conocer que la alcaldesa exmorenista de Salamanca Beatriz Hernández y el alcalde perredista de Juventino Rosas Serafín Prieto también eran investigados.

Desde el PAN-Gobierno, implacables solo si son de otro partido. A los de casa, hasta chambas les dan mientras no los denuncien oficialmente.